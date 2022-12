Alexandre Pato trata volta ao Brasil como principal opção no mercado

Atacante recebeu consulta do Fluminense e de outros clubes do futebol brasileiro. Livre do contrato com o Orlando City, avalia volta ao país

Alexandre Pato deixou o Orlando City ao término do contrato e estuda o futuro no mercado da bola. O atacante de 33 anos trata a volta ao Brasil como a principal opção para a carreira, como soube a GOAL. Ele recebeu consultas de clubes do país. O Fluminense foi um dos clubes que fez sondagem pelo atleta.

Ele ainda não recebeu ofertas para voltar à terra natal, apenas consultas sobre a situação, mas está disposto a assumir um desafio no país. O empresário Júnior Pedroso é quem trata sobre o futuro.

O atacante de 33 anos deu sinal positivo ao agente para negociar com clubes do Brasil, onde não atua desde 2020, quando deixou o São Paulo para defender o Orlando City. Ele não tem preferências, mas se sente apto para jogar em alto nível no retorno ao país.

Em que pese a predileção pelo Brasil, Alexandre Pato não descarta atuar novamente no exterior. O desejo de retorno ao país é pelo fato de ficar mais próximo de familiares e amigos.

Pato é cauteloso ao falar sobre o próximo passo, especialmente porque teve que se submeter recentemente a uma cirurgia no joelho direito — o atacante sofreu uma lesão em 14 de agosto passado, durante vitória sobre o New York Red Bull, e ficou fora do restante da temporada. Foram 11 partidas de ausência desde o problema clínico — a operação foi realizada em 9 de setembro.

Antes da lesão no joelho direito, em agosto de 2022, Alexandre Pato fez 27 jogos pelo Orlando City, somando 1.584 minutos em campo. No período, marcou quatro gols e se responsabilizou por cinco assistências para os companheiros de equipe.