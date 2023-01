Alexandre Pato escuta propostas e adota cautela para definir futuro

Atacante de 33 anos vê Brasil como principal opção, mas não descarta seguir no exterior. Ele avalia os principais projetos no mercado da bola

Alexandre Pato escuta ofertas do Brasil e do exterior antes de tomar a decisão sobre o futuro. Livre no mercado da bola desde que deixou o Orlando City, dos Estados Unidos, o atacante se recupera de lesão no joelho e não tem pressa para decidir onde jogará em 2023, como soube a GOAL.

Embora trate o Brasil como a principal opção para um novo destino no futebol, o jogador de 33 anos ouve propostas de vários países até tomar uma decisão sobre o futuro. O atleta vai se convencer de acordo com o projeto apresentado. A reportagem apurou que o brasileiro pretende assumir um projeto que seja competitivo.

Hoje, o atacante tem conversas em andamento com clubes da Série A do Brasileirão e do exterior — os países não são revelados. O empresário Júnior Pedroso é quem se resonsabiliza por avaliar as propostas apresentadas ao atleta no mercado da bola.

O Fluminense chegou a fazer uma consulta sobre a situação de Pato, mas ainda não formalizou uma proposta — o atacante poderia reeditar a parceria com o técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou no Morumbi.

Alexandre Pato não joga desde 13 de agosto passado, quando se lesionou. O atleta passou por uma cirurgia no joelho direito, em 9 de setembro, quase um mês depois, e deve voltar aos gramados somente a partir de março.