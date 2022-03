Além de reforços, Botafogo busca melhorar estrutura física para o futebol

Desde que John Textor comprou o Botafogo, o clube tem chamando atenção do mercado na busca de reforços. Já foram mais de sete contratações, além da chegada do técnico Luís Castro e toda a sua comissão técnica. Apesar disso, o foco não está apenas na chegada de novos jogadores.

O Botafogo vem estruturando o departamento de futebol internamente e, trabalha para melhorar a estrutura física, ou seja, dar melhores condições de trabalho ao elenco. Segundo soube a GOAL, o clube estuda a possibilidade de alugar um espaço para ser utilizado inicialmente pelo time profissional e a compra de aparelhos de última geração.

Tudo isso ainda será conversado com o técnico Luís Castro, que desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo. Ele e sua comissão técnica vão analisar as estruturas à disposição do Botafogo e indicar o que pode ser melhorado.

Neste momento, o Botafogo utiliza as instalações do Nilton Santos e do Espaço Lonier, em Jacarepaguá, além do CEFAT, que abriga a base do clube. Nesta segunda-feira (28), John Textor o local e fez elogios a estrutura.

"A estrutura é realmente muito boa e a atmosfera é propícia para o desenvolvimento dos meninos. Pude ter uma enriquecedora e longa conversa com os atletas sobre o que significa jogar no Novo Botafogo e o que significa fazer parte de uma família maior".

O dono da SAF do clube fez questão de afirmar que dará atenção especial ao desenvolvimento da categoria de base do Botafogo.

"Eu sou um apaixonado pelo futebol de base. Os meninos e as meninas carregam a essência do esporte com um sorriso no rosto nessa época e eu gosto disso. Com certeza, vamos nos dedicar para que o trabalho realizado na base do Botafogo seja referência no mundo. Queremos formar atletas para o futebol e, ir além, para formar cidadãos para a vida".