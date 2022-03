Os técnicos estrangeiros da história do Botafogo

Luís Castro chegou ao Brasil com a missão de comandar o time do Botafogo, além de reestruturar toda a cadeia das categorias de base do clube.

O português era a principal opção do americano John Textor para o comando do Alvinegro e vai quebrar um longo jejum desde a última vez em que o Botafogo foi treinado por um europeu – e até mesmo um estrangeiro, se levarmos em conta que o argentino Ramón Díaz não chegou a estar na área técnica pelo clube em jogos oficiais.

Pensando na chegada de Luís Castro ao Glorioso, nós da GOAL listamos abaixo todos os técnicos estrangeiros que já passaram pelo Botafogo. Confira abaixo!

Luís Castro (Portugal) – 2022

O português foi o escolhido por John Textor para comandar o futebol alvinegro a partir deste 2022. Luís Castro fez ótimo trabalho nas categorias de base do Porto, além de passagens de destaque pelo Shakhtar Donetsk e Al Duhail.

“Chegamos para trabalhar em um clube de grande dimensão. Os clubes com alma são sempre clubes onde podemos desenvolver o melhor trabalho, venho nessa expectativa. Sei que temos adeptos que são muito fiéis ao clube que querem vencer e ter sucesso, e nos identificamos muito com isso. Agora é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Sabemos que só o trabalho pode nos trazer o sucesso”, afirmou Luís Castro em sua chegada ao Brasil, em declarações dadas ao GE.

Ramón Díaz (Argentina) – 2020

Durante um 2020 pra lá de conturbado, o Botafogo anunciou no final daquele ano a contratação do argentino Ramón Díaz – comandante que fez história no River Plate especialmente nos anos 1990.

No entanto, o treinador nem mesmo estreou com a equipe principal: foi demitido pouco depois, já que precisaria passar por uma cirurgia que iria adiar ainda mais a sua estreia. Ou seja: Ramón Díaz foi treinador do Botafogo mesmo sem ter sido treinador do Botafogo.

Ondino Vieira (Uruguai) – 1947

É preciso voltar muitas décadas no tempo para encontrarmos um técnico estrangeiro no Botafogo, antes de Luís Castro. Em 1947, o uruguaio Ondino Vieira comandou o Glorioso. O Alvinegro contava com o atacante Heleno de Freitas, tão craque quanto temperamental, e o artilheiro não teve boa relação com Ondino, que não conseguiu repetir em General Severiano o sucesso que havia tido no Vasco, Fluminense e River Plate.

Mario Fortunato (Argentina) – 1944

A passagem do argentino Mario Fortunato foi rápida pelo Botafogo, e sem muitas informações adicionais.

Dori Kürschner (Hungria) – 1939/40

Um dos principais treinadores na história do futebol brasileiro, Dori Kürschner chegou ao Brasil fugindo da Europa em meio à perseguição de judeus que cercou a época da Segunda Guerra Mundial. Em nosso país, o “Kürschner” virou Kruschner, com o “r” se antecipando à letra “u”, mas foi importante pelo conhecimento tático disseminado no início da era do futebol profissional do Brasil.

Não chegou a conquistar títulos, mas ajudou a plantar as sementes que ajudariam o Brasil a se desenvolver tática e tecnicamente em uma das potências do futebol décadas depois.

Nicolas Ladanyi (Hungria) – 1930/33

Único técnico estrangeiro a ter conquistado títulos pelo Botafogo, o húngaro Ladanyi comandava o Alvinegro nos títulos cariocas de 1930 e 1932. Depois de encerrar a carreira como treinador, o húngaro fez carreira no show business do Rio de Janeiro.

Charles Williams (Inglaterra) – 1929/30

O inglês Charles Williams chegou ao Alvinegro em 1929 e era o treinador em 1930, mas pediu demissão após a chegada de Nicolas Ladanyi em 1930. Inicialmente o húngaro seria um superintendente, mas seus métodos pouco comuns na época (com treinos baseados na psicoanálise dos atletas) revoltaram Charles Williams, que desta forma deixou o Botafogo.

Ramón Platero (Uruguai) - 1927/28

Uruguaio que marcou história por, dentre muitas coisas, ter chegado até a treinar a seleção brasileira em um campeonato Sul-Americano, Ramón Platero teve rápida passagem pelo Botafogo no final da década de 1920.

Eugênio Marinetti (Hungria) – 1927

Primeiro húngaro a treinar o Botafogo, Eugênio Marinetti teve passagem rápida por General Severiano antes de dar lugar a Ramón Platero.

Juan Carlos Bertone (Uruguai) – 1923/24

O uruguaio foi o primeiro treinador único do Botafogo, e como consequência o primeiro estrangeiro a comandar o Alvinegro. Vale destacar que nos anos anteriores, do início dos anos 1920 para trás, era comum que times tivessem uma comissão de vários profissionais que treinavam a equipe.