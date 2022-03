Quais são as contratações que John Textor já fez no Botafogo?

Os torcedores do Botafogo vivem um momento de expectativa e euforia. Desde a oficialização de John Textor como dono do clube carioca, muito tem sido falado sobre possíveis reforços para o Fogão.

No dia 3 de março de 2022, o investidor estadunidense finalmente assinou contrato de compra de 90% da SAF do Botafogo e se tornou oficialmente o novo dono da Estrela Solitária.

Uma nova 'Era Textor'

Muitos rumores apontam para um grande investimento de Textor sobre o elenco, com a intenção de fazer o Glorioso voltar às conquistas importantes.

Nesse tempo no comando, Textor já realizou duas contratações e não pretende parar por aí. Confira os nomes que já desembarcaram no estádio Nilton Santos.

Philipe Sampaio

CHAMA O SAMPAIO! 🎧☑️

Philipe Sampaio é o primeiro reforço da Era John Textor no Botafogo! 🤝 Zagueiro chega para reforçar o elenco alvinegro na temporada. Seja bem-vindo ao Glorioso 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/vFa7LNZp5v — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 9, 2022

O zagueiro de 27 anos foi o primeiro reforço da 'Era Textor' no Fogão. Formado nas bases do São Paulo e do Santos, o defensor deixou o Brasil com apenas 20 anos e rumou para o futebol português, no Boavista. Depois passou pelo Akhmat Grozny, da Rússia.

Voltou a Portugal, onde atuou pelo Feirense e Tondela, até chegar ao Guingamp, da França. Passou quase dois anos no time francês até ser contratado pelo Botafogo.

Lucas Piazon

Lucas Piazon é FOGO! 🤝

Meia é mais um reforço do Fogão! ☑️ Seja bem-vindo ao Glorioso Botafogo! 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/vYy2clYbEi — Botafogo F.R. (@Botafogo) March 10, 2022

O meio-campista brasileiro é uma figura conhecida na Europa, embora nunca tenha se firmado em nenhuma equipe. Formado na base do Athletico Paranaense, o jogador foi para o São Paulo, onde foi comprado pelo Chelsea, em 2012. De lá para cá foram muitos empréstimos para time como Málaga, Eintracht Frankfurt, Reading, Fulham e Rio Ave. Após o fim de contrato com os Blues, Piazon foi contratado pelo Braga, de Portugal. Seu passe ainda pertence à equipe anteriormente treinada por Abel Ferreira, para onde deve voltar em junho de 2023, caso o Fogão não opte por comprá-lo.