Alejandro Garnacho: O craque da equipe juvenil do Manchester United quer imitar Cristiano Ronaldo

Se Alejandro Garnacho estava procurando uma maneira de se anunciar no futebol inglês, então alguns gols maravilhosos em Old Trafford, acompanhados da famosa comemoração 'siu' de Cristiano Ronaldo, certamente foram uma maneira de fazê-lo.

Garnacho foi a estrela da campanha do United para as semifinais da FA Youth Cup, marcando quatro gols e dando três assistências em apenas quatro partidas.

Seu gol no fim do jogo contra o Everton na quinta rodada foi um dos mais marcantes, pegando a bola no meio-campo do United antes de sair em uma corrida impressionante para deixar dois zagueiros pelo caminho e finalizar.

Ele também marcou um chute de bicicleta incrível no Stretford End contra o Scunthorpe United na terceira rodada, e marcou os dois gols na vitória nas quartas de final sobre o Leicester City, acertando uma cobrança de falta de 22 metros aos 89 minutos.

Ele marcou esses gols imitando o salto e giro no ar, marca registrada de seu ídolo, Cristiano Ronaldo, com o jovem esperançoso de um dia compartilhar o gramado de Old Trafford com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro.

Garnacho chegou ao United vindo do Atlético de Madrid em 2020, deixando para trás o clube ao qual ingressou aos 11 anos.

A mídia espanhola o descreveu como sendo "a joia da coroa" da base do Atlético, e o United venceu a forte concorrência do Borussia Dortmund e do Real Madrid para conseguir o veloz atacante.

É uma jogada que funcionou bem até agora, com Garnacho com média de um gol ou assistência a cada 95 minutos para os times sub-18 e sub-23 do United durante sua primeira temporada e meia com os Red Devils.

No entanto, quem está no campo de treinos de Carrington do clube faz questão de garantir que, apesar de todas as atenções recentes, Garnacho mantenha os pés no chão.

“Tenho um bom relacionamento com Garna e ele sabe que se sair da linha eu vou atrás dele!” O chefe de desenvolvimento e treinamento de jogadores do United, Justin Cochrane, brinca com a GOAL .

“Ele jogou bem no jogo (contra o Leicester nas quartas de final), mas pode fazer melhor, pode marcar mais gols, pode ser mais implacável. Mas ele está em uma jornada e está indo bem no momento. Estamos satisfeitos com ele.''

“Meu trabalho e o trabalho da equipe é manter os jogadores com os pés no chão e manter os olhos no prêmio. Não apenas o prêmio juvenil, mas o prêmio maior de estar no time principal e ter uma carreira sustentada em alto nível, então é nisso que estamos focando com Garna.”

No entanto, pode estar prestes a se tornar cada vez mais difícil para Cochrane e seus colegas manter os pés de Garnacho no chão.

Além de seu heroísmo na competição de base que chamou a atenção dos torcedores do United, no domingo, Garnacho foi um dos 44 jogadores convocados provisoriamente por Lionel Scaloni para as eliminatórias da Copa do Mundo da Argentina contra Venezuela e Equador.

Com a Albiceleste já classificada para o Qatar 2022, Scaloni está usando essas eliminatórias finais para integrar rostos jovens em seu elenco para o futuro. Garnacho é um dos sete jogadores inexperientes no elenco preliminar, com a maioria tendo dupla nacionalidade que os gigantes sul-americanos esperam convencer a jogar por eles a longo prazo.

Caso esteja na lista final, Garnacho - que tem pai espanhol, mas mãe de origem argentina - terá a chance de treinar ao lado de Lionel Messi por uma semana, naquela que é sua primeira convocação pela Argentina, já tendo representado a seleção de base da Espanha.

Fontes dizem à GOAL que, embora Garnacho esteja orgulhoso de ter recebido a convocação - ele postou uma foto sua quando criança com uma camisa da Argentina em seu Instagram após a notícia - ele ainda deve tomar uma decisão sobre qual país ele representará. .

A equipe do United, por sua vez, reconhece que o interesse da seleção que Garnacho recebeu destaca o progresso que ele fez nesta temporada, com o técnico dos Sub-18, Travis Binnion, acreditando que o sucesso de Garnacho se deve ao trabalho duro e dedicação.

"Ele tem que jogar. Ele está começando a gostar disso agora. Ele está entendendo como jogar bem e trabalhando muito duro", diz Binnion. "O gol no final do jogo (contra o Everton) mostra que ele está melhorando os níveis de condicionamento físico e como ele está abordando melhor os treinos e os jogos.''

"É apenas uma recompensa para ele no final do jogo para mostrar esse nível de condicionamento físico. Isso valida tudo o que ele está fazendo."

Os dois principais atributos de Garnacho são, sem dúvida, sua velocidade e sua capacidade de finalização, marcando-o como o atacante ideal para um jogo moderno, onde um número crescente de gols vem de jogadores que tradicionalmente seriam indicados apenas para assistências.

Composto e com uma capacidade técnica impressionante, Garnacho também se destaca pela disposição de ser altruísta com os companheiros de equipe para dar assistências, além de marcar ele mesmo.

“Ele é um jogador muito bom, um ala muito complicado e às vezes é nossa saída”, disse o zagueiro Rhys Bennett ao GOAL “Se não pudermos sair, podemos jogar para ele, e ele tem pés muito bons e sai do situações apertadas, o que nos ajuda como equipe, pois nos coloca em campo. Ele é um jogador top”.

A próxima chance de Garnacho de impressionar será contra o Wolves em Old Trafford, e depois de Ralf Rangnick estar presente na rodada anterior, esta será mais uma oportunidade para o jovem provar suas credenciais diante da hierarquia do United.

Se ele conseguir, então seu sonho de realizar um 'siu' ao lado de Ronaldo vai se aproximar ainda mais.