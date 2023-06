Al Hilal sonda volantes e mantém negociação para venda de Cuéllar ao Corinthians

Sauditas avaliam nomes da posição pensando em uma possível saída de Gustavo Cuéllar

O Al Hilal já se prepara para uma eventual perda de Gustavo Cuéllar na janela de transferências. Com negociações com o Corinthians pelo colombiano, o clube saudita vem fazendo consultas por volantes, como soube a GOAL.

Um dos nomes cogitados pelo Al Hilal é de um velho conhecido da torcida do Corinthians. Trata-se de Bruno Henrique, que tem contrato com Al Ittihad, rival do Crescente, perto do fim com vencimento em setembro deste ano. Outro nome é o de Sergio Busquets, que já tem uma proposta nas mãos.

O volante brasileiro vem sendo sondado por clubes do Brasil, como Internacional e Vasco, mas tem a predileção de seguir na Arábia Saudita. Um negócio com o Al Hilal, porém, é visto como difícil, já que se trata de um rival do seu clube.

O Corinthians segue tentando a liberação de Cuéllar. O clube do Parque São Jorge enviou uma proposta de compra para o colombiano e segue conversando com os sauditas. O negócio está sendo tocado por Bruno Paiva, um dos agentes da OTB Sports.

Um dos trunfos do Timão pela contratação do colombiano é um contrato longo, com duração de três anos. O que pesa contra o clube do Parque São Jorge é a pedida irredutível do Al Hilal, que avalia Cuéllar em US$ 5 milhões (R$ 24,9 milhões). O alvinegro não vai cometer uma loucura financeira pelo jogador e, por isso, tenta baixar a pedida.

Cuéllar está no Al Hilal desde a temporada 2019/20 e já disputou 120 partidas com a camisa do clube. Além disso, passou por Flamengo, Junior Barranquilla e Deportivo Cali.