Corinthians oferece três anos de contrato para convencer Cuéllar

Contrato longo é um dos trunfos do Timão para a possível chegada de volante colombiano

O Corinthians tem negociações avançadas com o volante Gustavo Cuéllar. A proposta enviada pelo clube do Parque São Jorge, no momento, é considerada a melhor que o colombiano tem em mãos, como soube a reportagem da GOAL.

Um dos trunfos do Corinthians para convencer Cuéllar é um contrato longo. Enquanto outros clubes do Brasil e do exterior estão oferecendo no máximo dois anos de vínculo, o Timão fez uma proposta de três anos para o colombiano. A oferta foi levada ao volante pelos agentes da OTB Sports, Bruno Paiva e Marcelo Goldfarb.

Com a boa proposta nas mãos do volante colombiano, agora o Corinthians terá que convencer o Al Hilal. Como trouxe a GOAL, o clube saudita não tem pressa para negociar o jogador, pois sabe que ele está valorizado no mercado e conversando com outros clubes além do Timão.

Com contrato até julho de 2024, com a opção de renovar por mais um ano, com o volante, o Al Hilal espera uma proposta na casa dos US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões) para liberar Cuéllar. Uma possível chegada de Sergio Busquets, ex-Barcelona, pode facilitar a negociação.

No Al Hilal desde a temporada 2019/20, Gustavo Cuéllar tem 120 jogos com a camisa do clube. Além disso, teve passagens por Flamengo, Junior Barranquilla e Deportivo Cali.