Na mira do Vasco, futuro de Cuellar no Al Hilal depende de Sergio Busquets

Clube saudita tenta a contratação do volante do Barcelona e, em caso de sucesso, pode negociar o colombiano

Um dos principais nomes na lista de reforços do Vasco para a próxima janela de transferências, Gustavo Cuellar ainda tem futuro incerto. Os sauditas do Al Hilal não estão fechados para negociar o volante colombiano, mas a situação vai depender da investida em Sergio Busquets.

O jogador do Barcelona tem uma proposta do Al Hilal em mãos e ainda não bateu o martelo sobre o futuro. Ele também interessa a clubes da MLS. Segundo soube a GOAL, caso o jogador espanhol tope uma transferência para o atual campeão da Ásia, a diretoria não dificultará a saída de Cuellar por conta do número de estrangeiros na equipe.

Ainda segundo soube a GOAL, Cuellar está aberto a ouvir propostas. Atualmente ele recebe algo em torno de 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual) por temporada. Inicialmente, a ideia do volante é manter o mesmo patamar salarial caso deixe a equipe.

Cuellar já trabalhou com o técnico Maurício Barbieri e com Abel Braga, ambos na época do Flamengo. O volante é considerado uma ótima opção no Vasco para a saída de Andrey, que deixa o clube no meio do ano.

Além do Cruzmaltino, o Internacional também demonstrou interesse em Cuellar no início do ano, mas desistiu após a negativa do clube saudita em negociar o jogador de 30 anos de idade.