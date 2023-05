Bruno Henrique não deve renovar com Al-Ittihad; Inter e Cruzeiro mantêm interesse

Volante queria seguir na Arábia Saudita, mas ainda não foi procurado para renovar contrato que se encerra em setembro de 2023

Bruno Henrique não deve ter o contrato renovado com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O jogador até tinha a intenção de estender o vínculo que se encerra em setembro de 2023, mas ainda não foi procurado para conversar e nem deve ter conversas nos próximos meses, como soube a GOAL. Cruzeiro e Internacional mantêm interesse na contratação do atleta.

O meio-campista de 33 anos tem predileção pela permanência na Arábia Saudita. Ele está adaptado ao país, onde reside desde outubro de 2020. Entretanto, já teve sinalização dos sauditas que não terá uma prorrogação contratual neste momento.

Com a possibilidade de saída do Al-Ittihad, Bruno Henrique vê o futebol brasileiro como a principal alternativa para o futuro. Cruzeiro e Internacional, que já fizeram consultas sobre a situação do meio-campista, mantêm desejo de contratá-lo. Os gaúchos são os principais interessados no jogador neste momento.

A dupla ainda não fez uma proposta formal para contar com o volante, mas já sinalizou ao estafe do atleta que gostaria de contratá-lo. O técnico Mano Menezes foi o responsável por indicá-lo no Beira-Rio — eles trabalharam juntos no Palmeiras, em 2019, e no Corinthians, em 2014.

O Cruzeiro entende que Bruno Henrique é um atleta caro para os padrões atuais do clube. O centroavante Gilberto, que foi contratado no início do ano, é dono do salário mais alto do elenco e não recebe mais de R$ 350 mil na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Ele tem outros ganhos no clube por causa de luvas e direitos de imagem. O meio-campista pleiteia uma remuneração superior à de Gilberto para acertar o retorno ao Brasil.

Bruno Henrique fez 26 partidas pelo Al-Ittihad na atual temporada, somando 2.328 minutos em campo. No período, ele marcou dois gols e se responsabilizou por uma assistência.