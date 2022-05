Ainda cauteloso, Grêmio abre conversas por Lucas Leiva

Volante de 35 anos está livre no mercado após deixar a Lazio e prioriza o Tricolor Gaúcho

Depois de 15 anos no futebol europeu, Lucas Leiva se despediu da Lazio e está livre no mercado. Conforme trouxe a GOAL, o jogador prioriza um retorno ao Grêmio e, apesar da diretoria tricolor inicialmente não ter se animado, o empenho do volante e a pressão da torcida fez com que uma aproximação acontecesse nos últimos dias.

Segundo apurou a GOAL, a grande preocupação do Grêmio é com a parte financeira. O clube pretende apresentar ao volante as condições atuais, de um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e encara a situação como muito difícil. A ideia é não falar sobre o tema publicamente e não causar expectativa nos torcedores.

É bom ressaltar que ainda não há uma negociação em andamento, pois o Grêmio quer entender quais são os planos de Lucas Leiva antes de definir se fará ou não uma proposta.

O volante de 35 anos ainda está na Europa e acompanhou a final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool, no sábado (28), em Paris. Ele tem viagem agendada para Porto Alegre na próxima semana. No Brasil, Botafogo e Atlético-MG já demonstraram interesse no jogador e acompanham de perto a chegada de Lucas ao país.