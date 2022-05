Livre no mercado, Lucas Leiva prioriza retorno o Grêmio

Depois de 15 anos no futebol europeu, Lucas Leiva se despediu da Lazio, está livre no mercado e pode retornar ao Brasil. A GOAL apurou que este é o desejo do volante de 35 anos, que desperta o interesse de Atlético-MG e Botafogo, além de clubes da Major League Soccer dos Estados Unidos.

Ainda segundo soube a reportagem, a preferência de Lucas Leiva seria por um retorno ao Grêmio, clube que o revelou para o futebol. O jogador não teria nenhum problema em atuar na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e nem mesmo em reduzir seus vencimentos em cerca até 60% do que ganhava na Itália.

Quem não está muito animado com a possibilidade é o Grêmio. Apesar de saber do desejo de Lucas, a diretoria gremista entende que a posição não é uma grande carência do elenco e que, mesmo topando reduzir os vencimentos, o volante ainda teria um custo alto para o atual orçamento do futebol gremista.

Lucas Leiva vai à Porto Alegre na próxima semana e espera um contato da diretoria do Grêmio para iniciar as conversas. Caso não haja uma iniciativa até lá, o atleta vai intensificar as conversas com outros clubes no mercado brasileiro antes de pensar em seguir fora do país.