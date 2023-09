ABC x Sport: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Frasqueirão; veja como acompanhar na TV e na internet

O ABC recebe o Sport Recife na noite desta sexta-feira (15), a partir das 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na lanterna da Série B, com apenas 16 pontos, o ABC está com rebaixamento encaminhado. Sem vencer há 12 jogos, com seis empates e seis derrotas, a equipe volta a campo contra o Sport, que briga pela liderança da Série B. O Leão não vence há cinco rodadas, com três empates e duas derrotas.

Em 25 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma 15 vitórias, contra seis do ABC, além de quatro empates. No último encontro válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, o Leão da Ilha venceu por 4 a 1.

Prováveis escalações

ABC: Michael, Gedeílson, Geovane Henrique, Fabrício e Jhonnathan; Ramon, Jean Martin e Jean Patrick; Matheus Anjos, Thonny Anderson e Fábio Lima.

Sport Recife: Renan, Eduardo, Sabino, Rafael Thyere (Alisson Cassiano) e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique, Jorginho (Alan Ruiz) e Edinho, Vagner Love e Peglow.

Desfalques

ABC

Rafael Thyere, machucado, está fora.

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

Quando é?