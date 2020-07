Quando é o sorteio da fase final da Champions League 2019/20?

Após a volta das principais ligas da Europa, a também já tem data para retornar. Agora, a UEFA anunciou que o sorteio para a fase final da competição será realizado nesta sexta-feira (10), para definir o chaveamento do ‘final 8’, o novo formato de mata-mata da competição .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

🏆 The draws for the 2019/20 @ChampionsLeague quarter-finals, semi-finals and final will take place at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland this Friday.



👇 Looking for more information?