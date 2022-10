Fenerbahçe x Rennes: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Valendo a liderança, equipes entram em campo nesta quinta (27), pela quinta rodada da Liga Europa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo B, Fenerbahçe e Rennes se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 13h45 (de Brasília), em Istambul, pela quinta rodada da Liga Europa 2022/23. A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com cinco vitórias consecutivas na temporada, o Fenerbahçe, na ponta do grupo com 10 pontos (três vitórias e um empate), possui o mesmo retrospecto que o rival desta quinta.

Os técnicos Jorge Jesus e Bruno Genésio devem manter as mesmas escalações da última rodada da Europa League. Na ocasião, o Fenerbahçe venceu o AEK Larnaca por 2 a 1, enquanto o Rennes bateu o Dínamo de Kiev por 1 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável FENERBAHÇE: Bayindir; Gustavo Henrique, Szalai e Luan Peres; Kadioglu, Willian Arão, Crespo e Alioski; King, João Pedro e Rossi.

Escalação do provável RENNES: Mandanda; Meling, Theate, Wooh, Assignon; Ugochukwu, Majer, Bourigeaud; Tait; Terrier, Gouiri.

Desfalques

Fenerbahçe

sem desfalques confirmados.

Rennes

Baptiste Santamaria, machucado, é desfalque até 2023.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 27 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Ulker Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium – Istambul, TUR

• Arbitragem: NOVAK SIMOVIC (árbitro), NIKOLA DJOROVIC e MILOS SIMOVIC (assistentes), ANDRIJA STOJANOVIC (quarto árbitro) e MATEJ JUG (AVAR)