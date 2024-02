Onde assistir a West Ham x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês

Clássico londrino será disputado neste domingo (11), no Estádio Olímpico de Londres; confira como acompanhar na TV e na internet

West Ham e Arsenal se enfrentam neste domingo (11), a partir das 11h (de Brasília), no London Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. (veja a programação completa aqui).

Embalados por um grande triunfo diante do líder Liverpool, na última rodada, os Gunners puderam voltar a sonhar com o título inglês. Após o confronto, Mikel Arteta era como um maestro regendo a sinfonia de alegria - e esperança - da torcida do Arsenal presente no Emirates Stadium. E por boas razões: com 15 vitórias, quatro empates e quatro derrotas no campeonato, a equipe está a uma curta distância o topo da tabela.

Sob outro enfoque, o West Ham chega para o confronto a quatro jogos sem vencer na competição. A última vitória da equipe foi justamente contra o Arsenal pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Desde então, sem a criatividade de Lucas Paquetá, o time de David Moyes vem amargando uma sequência frustrante de empates e derrotas. Do mesmo modo, tem visto o sonho de uma vaga em competição europeia se frustrar.

Em 150 jogos disputados entre as equipes, o Arsenal soma 71 vitórias, contra 37 do West Ham, além de 42 empates. No mais recente confronto, válido 19ª rodada da Premier League, os Hammers venceram, fora de casa, pelo placar de 2 a 0.