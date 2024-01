Premier League: os artilheiros do Campeonato Inglês na temporada 2023/24

Veja quem são os líderes em gols marcados na Premier League

A bola rola para o campeonato nacional mais assistido do mundo. E a expectativa de gols para a Premier League é grande. Erling Haaland já começou a empilhar gols. O norueguês foi o atleta que mais vezes estufou as redes na temporada 2022/23: 36 gols em 35 jogos. Os números impressionantes do centroavante do Manchester City foram suficientes para quebrar o recorde de gols em um mesmo torneio. Andy Cole (1993/94, pelo Newcastle) e Alan Shearer (1994/95, pelo Blackburn), haviam marcado 34 vezes, mas ainda jogando cada um 40 e 42 partidas, respectivamente.

E quem será o artilheiro de 2023/24? Harry Kane trocou o Tottenham pelo Bayern, então outros jogadores serão ameaça para mais uma marca impressionante de Haaland. Mohamed Salah, do Liverpool, é sempre um nome temido pelas defesas. Bukayo Saka, do Arsenal, e Son Heung-min, do Tottenham, são outros atletas para se observar.

Atualizado em 22 de janeiro de 2024, às 19h23 (de Brasília).

