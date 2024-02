Os fiscais de comemoração estão errados: torcida do Arsenal tem muito a comemorar pela campanha na Premier League

Mais uma vez, os Gunners foram criticados por 'celebrar demais' - e já está ficando chato

Quando Leandro Trossard deu o toque final da vitória por 3 a 1 do Arsenal sobre o Liverpool, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, Mikel Arteta explodiu de alegria, pulando para cima e para baixo na sua área técnica como se estivesse possuído. E as comemorações estavam apenas começando.

Assim que o apito final soou, todo o Emirates - exceto pelo setor visitante, claro - entoou uma versão conjunta do hino do clube North London Forever, que logo o DJ do estádio misturou com o clássico do ABBA, Voulez Vous.

Jorginho pulava de braços dados com Declan Rice. Arteta refazia a comemoração de punho cerrado, marca registrada de Jürgen Klopp. Martin Odegaard até pegou a câmera de Stuart MacFarlane, fotógrafo de longa data do clube, para registrar o momento da festa.

Para qualquer pessoa que goste do Arsenal, foi quase como estar no paraíso - Arteta chegou a afirmar que foi a melhor atmosfera no estádio em toda a temporada.

No entanto, nem todo mundo estava feliz em ver os Gunners celebrando com tanta energia...