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Liga das Nações B

Liga das Nações B Visão geral

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27

Sesko quebra o silêncio após atacante do United ser forçado a se retirar da seleção da Eslovênia

Benjamin Sesko recorreu às redes sociais para falar sobre sua mais recente frustração com lesão, depois de o atacante do Manchester United ter sido obrigado a se retirar dos compromissos da Eslovênia. O atacante de 23 anos permanecerá na Inglaterra durante a pausa enquanto tenta resolver um problema recorrente na canela que tem atrapalhado sua temporada de estreia em Old Trafford.

B. SeskoManchester United
Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27

Barbarez detona o Newcastle por lesão de Dedic

O técnico da Bósnia e Herzegovina, Sergej Barbarez, expressou sua frustração com o Newcastle United após um importante revés por lesão do defensor Amar Dedic. O lateral agora deve ficar um longo período fora de ação depois de agravar um problema preexistente no tendão da coxa durante uma recente partida doméstica pelo Newcastle.

A. DedicS. Barbarez
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Lusitania Lourosa crestLusitania Lourosa6510114716
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2Penafiel crestPenafiel6411135813
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3Sporting CP B crestSporting CP B640286212
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4Vizela crestVizela632174311
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5Uniao de Leiria crestUniao de Leiria6312107310
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