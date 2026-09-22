Sesko quebra o silêncio após atacante do United ser forçado a se retirar da seleção da Eslovênia

Benjamin Sesko recorreu às redes sociais para falar sobre sua mais recente frustração com lesão, depois de o atacante do Manchester United ter sido obrigado a se retirar dos compromissos da Eslovênia. O atacante de 23 anos permanecerá na Inglaterra durante a pausa enquanto tenta resolver um problema recorrente na canela que tem atrapalhado sua temporada de estreia em Old Trafford.