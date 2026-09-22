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Liga das Nações B
Liga das Nações B Visão geral
Liga das Nações B, jogos & resultados
Mais
quarta-feira, 23 de setembro
quinta-feira, 24 de setembro
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Lusitania Lourosa
|6
|5
|1
|0
|11
|4
|7
|16
|2
|Penafiel
|6
|4
|1
|1
|13
|5
|8
|13
|3
|Sporting CP B
|6
|4
|0
|2
|8
|6
|2
|12
|4
|Vizela
|6
|3
|2
|1
|7
|4
|3
|11
|5
|Uniao de Leiria
|6
|3
|1
|2
|10
|7
|3
|10