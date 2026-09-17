Suíça e Macedônia do Norte se enfrentam em um empolgante jogo da fase de grupos da UEFA Nations League no Swissporarena, em Lucerna, em 6 de outubro de 2026. Este confronto crucial coloca frente a frente duas seleções europeias determinadas, com ambos os lados em busca de pontos importantes no grupo.

GOAL traz todos os detalhes essenciais para você garantir seu lugar nesta partida. Descubra as plataformas oficiais de compra, as opções de preços dos ingressos e como garantir o seu hoje.

Quando será o pontapé inicial de Suíça x Macedônia do Norte pela UEFA Nations League B?

As informações oficiais de transmissão de Suíça x Macedônia do Norte não estão disponíveis no momento. Volte mais perto do pontapé inicial para conferir os detalhes confirmados sobre canal de TV e transmissão ao vivo.

Liga das Nações B - Rodada 4 6 de out. de 2026 - 14:45

Onde comprar ingressos para Suíça x Macedônia do Norte?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de ingressos da Associação Suíça de Futebol (SFV/ASF), que administra as vendas primárias dos jogos da seleção suíça em casa. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante os períodos de pré-venda e venda geral ao público.

Se os ingressos no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias comoStubHubsão o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Suíça x Macedônia do Norte?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da SFV normalmente começam em € 35 para assentos da categoria geral atrás dos gols, com os valores aumentando de acordo com o setor e a localização dentro do Swissporarena.

Em mercados secundários, como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 72 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Suíça x Macedônia do Norte pela UEFA Nations League B: tudo o que você precisa saber

Momento de Suíça x Macedônia do Norte

A Suíça venceu quatro de suas últimas cinco partidas, com uma derrota e nenhum empate nessa sequência. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 3 a 1 para a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, venceu a Colômbia nos pênaltis após um empate por 0 a 0, derrotou a Argélia por 2 a 0, bateu o Canadá por 2 a 1 e superou a Bósnia e Herzegovina por 4 a 1. Ao longo dessas cinco partidas, a Suíça marcou nove gols e sofreu cinco, com quatro vitórias consecutivas antes da derrota para a Argentina.

A Macedônia do Norte tem encontrado dificuldades para manter consistência, somando uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 4 a 0 para a Turquia. A equipe também empatou por 0 a 0 com a Bósnia e Herzegovina e por 0 a 0 com a Irlanda, perdeu por 4 a 0 para a Dinamarca nas Eliminatórias da Copa do Mundo e sofreu uma pesada derrota por 7 a 1 para o País de Gales. A Macedônia do Norte marcou apenas um gol e sofreu quinze nessas cinco partidas.

Suíça x Macedônia do Norte: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco encontros entre Suíça e Macedônia do Norte. Mais contexto histórico será atualizado antes do pontapé inicial.



