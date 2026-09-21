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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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5 anos atrás das grades: acusação chocante ameaça astro da Premier League

Manchester City x Sunderland
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Macedônia do Norte x Suíça
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G. Xhaka
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As autoridades suíças abrem uma investigação contra ele

Granit Xhaka, capitão da seleção da Suíça e meio-campista do Sunderland, enfrenta uma grave crise judicial que pode colocá-lo diante de uma pena de até 5 anos de prisão, depois que as autoridades suíças abriram uma investigação sobre a suposta obtenção de certificados falsos de covid-19.

Segundo o site francês "Foot Mercato", o Ministério Público de Lucerna deu início a uma investigação sobre o caso, e Xhaka será submetido a interrogatório perante as autoridades no início de outubro.

Esses desdobramentos acontecem em um momento em que Xhaka, de 33 anos, é um dos principais jogadores da seleção da Suíça, além de possuir uma longa trajetória na Premier League, que o tornou um dos nomes conhecidos do futebol europeu.

Apesar da gravidade da acusação, Xhaka continua inocente até que sua culpa seja comprovada, ao passo que as penas possíveis no caso preveem a possibilidade de ele ser submetido a uma prisão de até cinco anos.

Após uma de suas últimas partidas, o capitão da Suíça se recusou a comentar as investigações, limitando-se a dizer: "Não tenho nenhum comentário sobre isso. Eu joguei futebol hoje, e é isso que me importa agora. Nada em absoluto. Já passei por situações piores".

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O caso aguarda agora o interrogatório de Xhaka perante as autoridades suíças, antes que se esclareçam os próximos passos jurídicos da investigação.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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