Romênia e Suécia se enfrentam em um aguardado jogo da UEFA Nations League no National Arena, em Bucareste, em 5 de outubro de 2026. Este importante duelo do Grupo H coloca frente a frente duas seleções europeias determinadas em busca de pontos cruciais na classificação do grupo.

GOAL traz todas as informações essenciais para você garantir seu lugar no National Arena. Confira os canais oficiais de compra de ingressos, os detalhes de preços e como garantir o seu hoje mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Romênia x Suécia pela UEFA Nations League B?

Romênia x Suécia acontece na Arena Națională, em Bucareste, com os detalhes do horário de início ainda a serem confirmados.

Liga das Nações B - Rodada 4 5 de out. de 2026 - 14:45 Arena Nationala

Onde comprar ingressos para Romênia x Suécia?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Federação Romena de Futebol (FRF), responsável pela distribuição primária dos jogos em casa. O site oficial da FRF é a primeira opção para garantir ingressos pelo valor de face durante as janelas de pré-venda e venda geral ao público.

Se os ingressos listados no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Romênia x Suécia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial de bilheteria da FRF normalmente começam em € 20 para lugares de admissão geral atrás dos gols, com valores maiores de acordo com o setor e a visão no National Arena.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 45 por assento, com os valores finais variando conforme a demanda em tempo real e a disponibilidade de lugares.

Romênia x Suécia pela UEFA Nations League B: tudo o que você precisa saber

Momento de Romênia e Suécia

A Romênia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre País de Gales em um amistoso, e a seleção também bateu San Marino por 7 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Perdeu para Turquia e Eslováquia nesse mesmo período, marcando 11 gols e sofrendo quatro ao longo dessas cinco partidas.

A Suécia tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 3 a 0 para a França na Copa do Mundo, e a equipe também perdeu por 5 a 1 para os Países Baixos na fase de grupos. Seu principal resultado nessa sequência foi uma vitória por 5 a 1 sobre a Tunísia. A Suécia marcou oito gols e sofreu dez nesses cinco jogos.

Romênia x Suécia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2019, quando a Suécia venceu por 2 a 0 em Bucareste, pelas Eliminatórias da Eurocopa. A Suécia também venceu o confronto anterior naquele ano, ao bater a Romênia por 2 a 1 em Estocolmo, em março de 2019. A única outra partida no retrospecto disponível é uma vitória da Romênia por 1 a 0 em um amistoso, em março de 2018, o que dá à Suécia duas vitórias em três confrontos, contra uma da Romênia.



