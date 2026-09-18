A Polônia recebe a Romênia em um empolgante confronto do Grupo H da Liga das Nações da UEFA no prestigioso PGE Narodowy, em Varsóvia, em 2 de outubro de 2026. Este duelo europeu de alto nível coloca frente a frente duas seleções competitivas na briga pela liderança do grupo.

GOAL traz todos os detalhes de que você precisa para garantir seu lugar no PGE Narodowy. Confira as plataformas oficiais de compra, as opções de preços e como garantir seus ingressos hoje mesmo.

Quando é o pontapé inicial de Polônia x Romênia pela Liga das Nações B da UEFA?

Polônia x Romênia acontece no Estádio Nacional, em Varsóvia, com horário de início ainda a ser confirmado.

Liga das Nações B - Rodada 3 2 de out. de 2026 - 14:45 National Stadium, Warszawa

Onde comprar ingressos para Polônia x Romênia?

Os ingressos oficiais da partida podem ser adquiridos diretamente pelo portal de bilheteria da Federação Polonesa de Futebol (PZPN), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção da Polônia como mandante. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante os períodos de pré-venda e venda geral ao público.

Se os anúncios no site oficial estiverem esgotados, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Polônia x Romênia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da PZPN geralmente começam em € 25 para lugares de categoria geral atrás dos gols, com aumento conforme o setor e a localização dentro do PGE Narodowy.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 52 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Polônia x Romênia pela Liga das Nações B da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Polônia e Romênia

A Polônia soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Nigéria, e a equipe também sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Ucrânia em amistoso. Antes disso, venceu a Albânia por 2 a 1 e Malta por 3 a 2 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O time de Urban marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

A Romênia registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou com vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales, e a equipe também empatou em 1 a 1 com a Geórgia. Perdeu para Eslováquia e Turquia nesse período, enquanto a vitória por 7 a 1 sobre San Marino foi seu resultado mais expressivo na sequência. O time de Hagi marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Polônia x Romênia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em junho de 2017, quando a Polônia venceu por 3 a 1 em casa em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, a Polônia venceu por 3 a 0 fora de casa, na Romênia, em novembro de 2016, na mesma campanha classificatória. Nos cinco confrontos diretos registrados, a Polônia leva clara vantagem, com três vitórias contra duas da Romênia, sem empates entre as equipes.



