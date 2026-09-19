O Ministério Público abre investigação contra Xhaka: o que aconteceu?

A Procuradoria Pública da cidade suíça de Lucerna abriu uma investigação criminal contra Granit Xhaka, capitão da seleção da Suíça e jogador do inglês Sunderland, sob a suspeita de que ele tenha obtido um certificado de vacinação falso contra o vírus da Covid-19 durante o período da pandemia.

As investigações também incluem uma médica na cidade de Lucerna, suspeita de emitir certificados de vacinação sem realmente aplicar as vacinas correspondentes. A polícia suíça havia feito uma batida na clínica da médica em 2023 e apreendido provas no âmbito de investigações que envolveram um número de pessoas que se acredita terem obtido certificados relacionados ao vírus da Covid-19.

Segundo relatos suíços divulgados pelo jornal alemão "Bild", as investigações se concentram em determinar se Xhaka obteve um certificado atestando ter recebido a vacina contra a Covid-19 apesar de não ter sido de fato vacinado.

A Procuradoria Pública de Lucerna confirmou a abertura dos procedimentos contra Xhaka e a médica, esclarecendo que a investigação tem como objetivo determinar se houve conduta que constitua uma infração criminal, seja por meio da obtenção de uma comprovação oficial não verdadeira ou da falsificação de documentos relacionados a certificados de Covid-19.

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Está previsto que Xhaka compareça perante a Procuradoria Pública no início do próximo mês de outubro para prestar depoimento sobre o caso.

Por sua vez, o porta-voz de Xhaka afirmou que o jogador se colocará à disposição das autoridades de forma plena e transparente, indicando a existência de um certificado da médica em questão que confirma, segundo seu relato, que o jogador foi vacinado de forma oficial.

A médica também negou as acusações, e seu advogado disse que sua cliente afirma ter vacinado Xhaka e que os procedimentos foram realizados de maneira regular e de acordo com as regras vigentes.

Vale lembrar que Xhaka havia anunciado anteriormente que recebeu a vacina contra a Covid-19, depois de ter sido infectado pelo vírus em 2021 e ter desfalcado uma das partidas da seleção da Suíça.

O caso permanece sob investigação, com a ressalva de que Xhaka e a médica gozam da presunção de inocência até a emissão de uma sentença judicial definitiva.

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