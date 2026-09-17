Como conseguir ingressos para Escócia x Eslovênia: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

Escócia recebe a Eslovênia em um empolgante confronto da fase de grupos da UEFA Nations League no histórico Hampden Park, em Glasgow, no dia 6 de outubro de 2026. Este confronto crucial do Grupo E reúne duas seleções europeias ambiciosas na briga por pontos importantes no torneio.

GOAL traz todas as informações essenciais de que você precisa para garantir seu lugar no Hampden Park. Confira as plataformas oficiais de compra, as opções de preços dos ingressos e como garantir sua entrada hoje mesmo.

Quando será o pontapé inicial de Escócia x Eslovênia pela UEFA Nations League B?

Escócia x Eslovênia será disputado no Hampden Park, em Glasgow, embora os detalhes oficiais sobre o horário de início ainda não tenham sido confirmados.

Liga das Nações B - Rodada 4 6 de out. de 2026 - 14:45

Onde comprar ingressos para Escócia x Eslovênia?

Os ingressos oficiais para a partida podem ser comprados diretamente pelo portal de bilheteria da Scottish Football Association (SFA), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção da Escócia em casa. O portal oficial é o principal destino para garantir ingressos pelo valor de face durante os períodos de pré-venda e venda geral ao público.

Se as opções listadas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como Ticombosão a melhor alternativa.

Quanto custam os ingressos para Escócia x Eslovênia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da SFA normalmente começam em € 30 para assentos de entrada geral atrás dos gols, com valores mais altos de acordo com a categoria do assento e a localização dentro do Hampden Park.

Em mercados secundários como Ticombo, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 52 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda de mercado em tempo real.

Escócia x Eslovênia pela UEFA Nations League B: tudo o que você precisa saber

Momento de Escócia e Eslovênia

A Escócia chega para esta partida com três vitórias, nenhum empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Seus dois resultados mais recentes foram derrotas, 3 a 0 para o Brasil e 1 a 0 para Marrocos, ambos na Copa do Mundo. Antes desses tropeços, venceu o Haiti por 1 a 0 e goleou a Bolívia por 4 a 0 em um amistoso. A Escócia marcou seis gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

A Eslovênia registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para a Croácia, e antes disso empatou em 1 a 1 com o Chipre. Sua única vitória nessa sequência foi contra Montenegro, por 3 a 2 fora de casa. A Eslovênia marcou seis gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

Escócia x Eslovênia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas seleções terminou em 2 a 2, um empate nas Eliminatórias da Copa do Mundo em Liubliana, em outubro de 2017. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Escócia tem uma vitória, a Eslovênia não tem nenhuma, e três partidas terminaram empatadas. A única vitória da Escócia nessa sequência veio no confronto de volta daquela campanha das eliminatórias, por 1 a 0 em Glasgow, em março de 2017.



