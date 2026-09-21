Após o clássico: Real Madrid toma decisão rigorosa em relação a seus jogadores

O Real Madrid não se limitou a demonstrar irritação com os acontecimentos do dérbi de Madri e a derrota diante do Atlético; o clube tomou uma decisão determinante após a partida para evitar novas consequências que pudessem atingir seus jogadores.

De acordo como jornal espanhol AS, o Real Madrid decidiu não permitir que nenhum jogador do elenco fosse falar com os meios de comunicação após a partida, depois que o clima de raiva dentro do vestiário chegou ao seu auge, por temer que qualquer declaração pudesse levar seu autor a sofrer uma punição por conta de suas palavras sobre a arbitragem e os acontecimentos do dérbi.

A decisão veio em meio a um ambiente extremamente tenso dentro do Real Madrid, depois que os jogadores da equipe consideraram que o árbitro tomou uma série de decisões polêmicas durante a partida, sendo a mais destacada a não expulsão de Cuti Romero e Kang-in Lee após duas entradas duras sobre Jude Bellingham e Fede Valverde.

O AS revelou que o clima de raiva dentro do vestiário era evidente, a ponto de se ouvirem expressões de tom bastante forte de alguns jogadores em protesto contra o nível da arbitragem, o que levou o clube a agir rapidamente para proteger os integrantes do elenco de fazerem declarações que pudessem colocá-los sob risco de punições.

O Atlético de Madrid definiu o dérbi da capital diante do Real Madrid com o resultado de 2 a 1, em uma partida que registrou grande tensão.

O Atlético saiu na frente no segundo tempo por meio de Álex Grimaldo, de pênalti, antes de Jonathan David ampliar para o segundo gol, aproveitando-se da inferioridade numérica do Real Madrid após a expulsão de Dean Huijsen aos 52 minutos.

Antonio Rüdiger conseguiu diminuir a diferença aos 89 minutos, mas o Real Madrid não obteve êxito em alcançar o empate, encerrando a partida com a vitória dos donos da casa.

Com esse resultado, o Atlético de Madrid elevou sua pontuação para 16 pontos e subiu à segunda colocação, enquanto o Real Madrid ficou estacionado nos 15 pontos e caiu para a quarta posição, atrás do Atlético e do Real Betis por um ponto de diferença.

A equipe merengue fica a 6 pontos de distância do líder Barcelona, que encerrou a sétima rodada no topo com 21 pontos.

A raiva não estava ligada apenas a um único lance, já que os jogadores do Real Madrid consideraram que o árbitro também deixou passar duas entradas duras de Álex Baena sobre Arda Güler no início da partida, que, do ponto de vista deles, mereciam dois cartões amarelos.

A tensão chegou ao seu auge no segundo tempo, quando Kang-in Lee fez uma entrada em Valverde, em um lance que os jogadores do Real Madrid consideraram merecedor de expulsão.

A raiva da equipe aumentou pelo fato de o árbitro de campo não ter sido chamado para revisar o lance na tela da tecnologia do vídeo, especialmente porque Valverde já havia sido expulso em um dérbi anterior diante do Atlético por uma entrada que o Real Madrid considerou menos dura do que a do jogador coreano.

As repercussões do lance não pararam nos limites do protesto, pois o intervalo registrou uma confusão entre Antonio Rüdiger e Holmond, antes de o episódio terminar com a expulsão de membros das comissões técnicas das duas equipes.