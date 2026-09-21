O fim de semana de LaLiga que passou viu o Atlético de Madrid ultrapassar o arquirrival Real Madrid com uma vitória em LaLiga. Isso é uma notícia excelente para o líder impecável, o Barcelona.
Resumo da 7ª rodada de LaLiga: Real Madrid perde muito terreno na briga pelo título
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Atlético de Madrid 2 x 1 Real Madrid
O Real perdeu terreno na briga pelo título com a derrota por 2 a 1 para o rival da cidade, o Atleti. Os donos da casa marcaram seus gols com Grimaldo, de pênalti, e o emprestado Jonathan David. Antonio Rudiger fez o gol de consolação já no fim para o time de Jose Mourinho, que também atuou com 10 homens por 40 minutos depois que Dean Huijsen foi expulso no início do segundo tempo. O Real agora está a seis pontos do líder Barcelona após sete partidas.
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Sevilla 1 x 3 Barcelona
O Barcelona manteve seu início perfeito de temporada com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla, com um hat-trick do capitão Raphinha. O brasileiro vive fase brilhante, com participação direta em 15 gols em sete partidas. O Barça lidera a tabela com sete vitórias em sete jogos. Que começo para o time de Hansi Flick!
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Deportivo La Coruña 1 a 1 Real Betis
O início impressionante do Depor na temporada continuou com um empate por 1 a 1 contra o embalado Real Betis. Alvaro Valles marcou o gol de empate no fim para os donos da casa, o que significa que o time recém-promovido soma 10 pontos após sete partidas. O Betis tem 16 pontos, cinco atrás do líder Barcelona. Também está um ponto acima do Real Madrid.
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Getafe 1 x 0 Málaga
Na parte de baixo da tabela, o Málaga segue sem vencer após a derrota por 1 a 0 para o Getafe na capital. A equipe estará na lanterna durante a pausa internacional e terá bastante tempo para remoer mais um resultado difícil.
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Valencia 2 x 3 Real Sociedad
Naquele que foi, sem dúvida, o jogo do fim de semana, a Real Sociedad arrancou uma vitória aos 91 minutos sobre o combalido Valencia e aumentou ainda mais a pressão sobre Javier Aguirre, técnico do Valencia. O Valencia agora ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos em sete partidas. Esta foi a terceira vitória da Real Sociedad na campanha, colocando a equipe no meio da tabela.
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