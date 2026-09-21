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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Resumo da 7ª rodada de LaLiga: Real Madrid perde muito terreno na briga pelo título

La Liga
Real Madrid
Atlético de Madrid
Barcelona

Resumo completo dos momentos de destaque da LaLiga da Espanha no último fim de semana. Analisamos os resultados, as principais histórias, as grandes atuações individuais e mais.

O fim de semana de LaLiga que passou viu o Atlético de Madrid ultrapassar o arquirrival Real Madrid com uma vitória em LaLiga. Isso é uma notícia excelente para o líder impecável, o Barcelona.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Atlético de Madrid 2 x 1 Real Madrid

    O Real perdeu terreno na briga pelo título com a derrota por 2 a 1 para o rival da cidade, o Atleti. Os donos da casa marcaram seus gols com Grimaldo, de pênalti, e o emprestado Jonathan David. Antonio Rudiger fez o gol de consolação já no fim para o time de Jose Mourinho, que também atuou com 10 homens por 40 minutos depois que Dean Huijsen foi expulso no início do segundo tempo. O Real agora está a seis pontos do líder Barcelona após sete partidas.

  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Sevilla 1 x 3 Barcelona

    O Barcelona manteve seu início perfeito de temporada com uma vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla, com um hat-trick do capitão Raphinha. O brasileiro vive fase brilhante, com participação direta em 15 gols em sete partidas. O Barça lidera a tabela com sete vitórias em sete jogos. Que começo para o time de Hansi Flick!

  • RC Deportivo de A Coruna v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deportivo La Coruña 1 a 1 Real Betis

    O início impressionante do Depor na temporada continuou com um empate por 1 a 1 contra o embalado Real Betis. Alvaro Valles marcou o gol de empate no fim para os donos da casa, o que significa que o time recém-promovido soma 10 pontos após sete partidas. O Betis tem 16 pontos, cinco atrás do líder Barcelona. Também está um ponto acima do Real Madrid.

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  • Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Getafe 1 x 0 Málaga

    Na parte de baixo da tabela, o Málaga segue sem vencer após a derrota por 1 a 0 para o Getafe na capital. A equipe estará na lanterna durante a pausa internacional e terá bastante tempo para remoer mais um resultado difícil.

  • Valencia CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Valencia 2 x 3 Real Sociedad

    Naquele que foi, sem dúvida, o jogo do fim de semana, a Real Sociedad arrancou uma vitória aos 91 minutos sobre o combalido Valencia e aumentou ainda mais a pressão sobre Javier Aguirre, técnico do Valencia. O Valencia agora ocupa a 19ª colocação na tabela, com apenas quatro pontos em sete partidas. Esta foi a terceira vitória da Real Sociedad na campanha, colocando a equipe no meio da tabela.