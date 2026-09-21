Números impressionantes: Raphinha e Yamal, a melhor dupla das cinco grandes ligas

Uma reportagem publicada nesta segunda-feira elogiou o desempenho da dupla do Barcelona, Raphinha e Lamine Yamal, nesta temporada.

Além de ter descoberto em Raphinha um atacante insaciável por gols, o técnico Hansi Flick conta também com Lamine Yamal, que faz um início de destaque com um número recorde de gols.

O jornal "Mundo Deportivo" afirmou: "A dupla do Barcelona é, sem dúvida, a mais produtiva das grandes ligas europeias".

A dupla tem 19 gols e 7 assistências no Campeonato Espanhol, um saldo que supera por larga margem a dupla do Real Madrid, Mbappé (7 gols e duas assistências) e Bellingham (3 gols e 3 assistências), que somam 10 gols e 5 assistências. Em terceiro lugar aparece a dupla do Rayo Vallecano, Camello (7 gols e uma assistência) e Álvaro García (dois gols e duas assistências), com um saldo de 9 gols e 3 assistências.

Já a quarta posição é ocupada pela dupla do Manchester City, com um saldo de 8 gols e duas assistências, graças a Haaland (5 gols e 0 assistências) e Rayan Cherki (3 gols e duas assistências).

O Bayern de Munique tem Olise (4 gols e duas assistências) e Kane (3 gols e 0 assistências).

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A dupla do time alemão marcou, em todas as competições (nas quais já disputaram 4 delas), 14 gols e deu 5 assistências.

Já o total de gols de Raphinha e Lamine, no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, chega a 22 gols e 9 assistências.

Analisando com atenção, constatamos que ambos os jogadores, seja como atacantes, como passadores ou em ambas as funções, contribuíram para 27 dos 36 gols do Barcelona: 24 dos 31 no Campeonato Espanhol e 4 dos 5 na Liga dos Campeões.

Um número impressionante. E somente na partida contra o Racing, contribuíram para 6 dos 7 gols.

Dos 27 gols para os quais contribuíram, em quatro deles um deu a assistência e o outro marcou.