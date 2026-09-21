Simeone derruba as barreiras da rivalidade e resume a temporada do Barcelona em duas palavras

O forte início de temporada do Barcelona nesta campanha rendeu elogios de seu rival, o Atlético de Madrid, depois que o técnico argentino Diego Simeone descreveu a equipe catalã como "a melhor", numa avaliação que reflete o nível apresentado pelos comandados de Hansi Flick durante as primeiras semanas de competição.

Simeone, em entrevista à rede "ESPN", disse sobre o nível do Barcelona: "Eles são os melhores", concedendo à equipe um elogio notável, vindo de um treinador que tem longa experiência em enfrentá-la em competições domésticas e na Liga dos Campeões da Europa.

Simeone conhece bem a dificuldade de jogar contra o Barcelona, depois de ter disputado, ao longo de sua trajetória com o Atlético de Madrid, diversos confrontos contra a equipe catalã, conseguindo alcançar resultados expressivos diante dela em mais de uma ocasião.

Além disso, o Atlético enfrentou o Barcelona em competições oficiais até recentemente, o que confere um peso adicional à avaliação do treinador argentino.

O elogio de Simeone chega num momento em que o Barcelona lidera a tabela de classificação com 21 pontos, depois de a equipe apresentar atuações fortes sob o comando de Flick, conseguindo impor seu estilo e obter resultados positivos desde o início da temporada.

Ainda assim, o maior desafio à frente do Barcelona é manter esse ritmo durante os próximos meses, diante de um calendário congestionado e do aumento da intensidade da disputa pelos títulos. O forte início dá confiança à equipe, mas a regularidade e a capacidade de lidar com os jogos decisivos determinarão o quanto ela terá sucesso ao final da temporada.