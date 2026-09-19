Palpite Atletico de Madrid x Real Madrid - La Liga - 20/09/2026

Nosso especialista em apostas compartilha seus palpites para o dérbi de Madri, com o time da casa mostrando sinais de que pode evitar a derrota diante de um Real em grande fase.

Dicas de apostas para Atletico de Madrid x Real Madrid:

Dupla chance: Atletico de Madrid/Empate, com odds de 1.69 na Brazino777 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Jonathan David, com odds de 3.05 na Brazino777 ;

; Assistências do jogador 1+: Vinicius Junior para conseguir ao menos 1 assistência, com odds de 3.45 naBrazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar : Atletico de Madrid 2x2 Real Madrid;

: Atletico de Madrid 2x2 Real Madrid; Palpite de artilheiros: Atletico de Madrid – Jonathan David, Ademola Lookman; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior.

Após seis rodadas da La Liga, a tabela já começa a tomar a forma a que estamos acostumados nos últimos anos. O Barcelona está na ponta com 18 pontos, enquanto o Real Madrid ocupa a segunda posição com 15, e o Atleti é o terceiro colocado com 13. Na temporada passada, porém, o Atleti ficou fora do terceiro lugar, ao ser superado pelo Villarreal na última rodada da competição.

Os comandados de Diego Simeone tiveram um início relativamente tranquilo na La Liga nesta temporada, considerando o drama do verão envolvendo Julian Alvarez. Eles reforçaram suas credenciais de time do top três com um categórico 4 a 0 sobre o Osasuna na quarta-feira à noite. O resultado permitiu que se mantivessem próximos dos dois primeiros colocados, e o objetivo deste fim de semana é ultrapassar o Real e assumir a vice-liderança.

Sob o comando de José Mourinho, o Real Madrid tem apresentado resultados positivos nesta temporada. Os merengues só foram derrotados uma vez, pelo Real Betis, mas se recuperaram muito bem. Los Blancos venceram três jogos seguidos desde aquela derrota, incluindo um triunfo na Champions League sobre a Inter de Milão.

No entanto, as atuações nem sempre corresponderam aos resultados, como ficou evidente na partida do meio de semana. O Real vencia com tranquilidade por 2 a 0 diante do Elche antes de sofrer dois gols e ver o jogo se complicar. Foi preciso um gol de Carlos Espí, aos 91 minutos, para garantir os três pontos, o que levou Mourinho a criticar a falta de eficiência ofensiva de sua equipe.

Escalações esperadas para Atletico de Madrid x Real Madrid

Escalação esperada do Atletico de Madrid: Oblak, Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo, Lee, Koke, Cardoso, Baena, Lookman, David;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé.

Ambas as equipes de Madri em grande fase

A força do Atleti está no Estádio Metropolitano. Na temporada passada, a equipe perdeu apenas três dos 19 jogos como mandante no campeonato. Simeone terá o desejo de melhorar essa marca nesta temporada, evitando a derrota diante do rival da cidade.

O Real teve o melhor desempenho como visitante na La Liga na temporada passada, mas teve dificuldades para pontuar neste estádio. Os merengues também vivem uma sequência de três vitórias seguidas e venceram os dois últimos confrontos diretos. O problema é que Los Blancos ficam um pouco instáveis fora de casa e podem não repetir sua atuação habitual.

O time da casa chega a este jogo embalado por vitórias consecutivas no campeonato, exatamente o que precisava antes do dérbi. O Atleti venceu este confronto por 5 a 2 na temporada passada. A equipe perdeu apenas um dos últimos sete confrontos diretos como mandante, com três vitórias e três empates no total. Contudo, o Real perdeu apenas dois dos últimos oito encontros em todas as competições, o que sustenta a possibilidade de um resultado dividido.

Dica de aposta 1 para Atletico de Madrid x Real Madrid: Dupla chance: Atletico de Madrid/Empate, com odds de 1.69 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Atletico de Madrid x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

David encara o dérbi com confiança

Jonathan David se juntou ao Atletico de Madrid em 1º de setembro, emprestado pela Juventus. Simeone tem limitado seus minutos desde a chegada, mas o atacante foi titular durante a semana diante do Osasuna. O canadense balançou as redes e também deu uma assistência para um companheiro de equipe.

David já havia marcado em uma entrada de 30 minutos no fim de semana, fora de casa, contra a Real Sociedad. Sua confiança estará em alta para este dérbi. Com dois gols e uma assistência em seus últimos dois jogos, ele será uma ameaça para um Real que tem tido dificuldades para não sofrer gols.

David não conseguiu recuperar seu melhor futebol na Juventus, mas estará disposto a causar impacto no Atleti. Com Alvarez fora desta partida por uma lesão muscular, ele deve começar jogando desde o apito inicial. Assim, se o Atleti conseguir marcar alguns gols, ele é um candidato natural a balançar as redes.

Dica de aposta 2 para Atletico de Madrid x Real Madrid: Artilheiro a qualquer momento: Jonathan David, com odds de 3.05 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vini busca influenciar a partida

Com tantos jogadores criativos em campo dos dois lados, é difícil escolher apenas um para influenciar o jogo. No entanto, Vinicius Junior é um dos favoritos para o topo da tabela de assistências da La Liga, atualmente uma atrás do líder, Anthony Gordon. Vini deu uma assistência na vitória por 4 a 1 sobre o Rayo Vallecano no último fim de semana.

Isso elevou seu total para três assistências na temporada, em seis partidas. Depois de ficar em branco na rodada anterior, ele estará ansioso para influenciar esta partida. Vale notar que Vini marcou duas vezes na vitória do Real no confronto de ida da temporada passada.

Vini deu uma assistência quando o Real sofreu a derrota por 5 a 2 para o Atleti no Metropolitano na temporada anterior. Até aqui, Vini criou 13 chances na La Liga, empatado na quinta posição da competição com Jude Bellingham e Unai López. Com uma média de 2,3 chances criadas a cada 90 minutos, ele deve conseguir mais uma assistência neste fim de semana.

Dica de aposta 3 para Atletico de Madrid x Real Madrid: Assistências do jogador 1+: Vinicius Junior para conseguir ao menos 1 assistência, com odds de 3.45 na Betway.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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