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Uma ferida que não cicatrizou: o Real Madrid aproveita a polêmica de arbitragem para esconder seu maior problema

Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
T. Kroos
Espanha

A polêmica arbitral após o dérbi de Madri esconde deficiências estruturais no desempenho do Real Madrid, que continua incapaz de encontrar um maestro para conduzir o jogo.

José Mourinho, técnico do Real, dedicou grande parte de sua coletiva de imprensa após a derrota no dérbi para reclamar da arbitragem.

O clube merengue também se somou às queixas, por meio de seu site oficial, mas, no momento em que o Real Madrid olha para o árbitro, esteja certo em maior ou menor grau, há um problema muito mais profundo que voltou a se esconder.

O jornal Sport destacou que é difícil não pensar que o Real Madrid busca, há mais de duas temporadas, uma solução para o problema do armador, após a aposentadoria de Toni Kroos.

A aposentadoria de Kroos deixou uma ferida que não cicatrizou no Bernabéu, e o time ainda enfrenta dificuldades para encontrar um jogador capaz de organizar o jogo, dar tranquilidade à equipe e definir a zona em que cada partida é disputada. 

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    Fracasso na contratação de Rodri

    O problema já havia sido identificado na era de Carlo Ancelotti, e depois Xabi Alonso também não conseguiu resolvê-lo de forma definitiva. Agora chegou Mourinho, e volta a chamar a atenção que os volantes titulares para o técnico português continuam sendo Tchouaméni e Fede Valverde.

    A questão não é colocar em dúvida o nível dos dois, mas sim se as características deles são o que a equipe precisa, pois nenhum dos dois parece capaz de resolver sozinho o problema que o Real Madrid mais precisa tratar do que qualquer outra coisa.

    O fracasso na contratação de Rodri representou um duro golpe para o Real Madrid nesse aspecto, sobretudo porque o clube desistiu posteriormente de procurar um jogador com características semelhantes. 

    E diante do Atlético, em um dos primeiros testes importantes desta temporada, ficou novamente evidente que o adversário é capaz de controlar a partida por longos períodos e manter a posse de bola com muita facilidade.

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    Mourinho joga com cartas abertas

    Além disso, Mourinho parece jogar com as cartas na mesa, pois a necessidade de escalar sempre três jogadores como Vinícius, Mbappé e Bellingham impõe restrições às formações titulares, e a fraca contribuição defensiva dos dois primeiros obriga o técnico português a compensar isso apoiando-se em dois jogadores com maior capacidade de correr e se esforçar, que são Tchouaméni e Valverde. 

    Já o restante da equipe precisa buscar formas de alcançar equilíbrio diante dos problemas estruturais que surgem em razão da presença de três jogadores cuja participação é intocável.

    Uma das outras grandes contradições aparece com Mbappé, no que diz respeito aos seus números excepcionais, e seria absurdo questionar sua capacidade de marcar gols. No entanto, pode-se atribuir ao atacante francês a culpa por não desempenhar, no Real Madrid, o papel de líder que as torcidas esperavam dele nos grandes jogos.

    Há uma diferença entre acumular números e ser a estrela que decide as partidas importantes e que também lidera a equipe com sua personalidade e seu desempenho. Muitas vezes, a impressão é a de que Mbappé se limita a disputar o seu próprio jogo, e quando as coisas dão errado, ele não é o líder capaz de elevar o moral da equipe e conduzi-la para fora da crise.

    Diante do Atlético de Madrid, tanto Mbappé quanto Vinícius desapareceram por completo, pois os dois juntos não conseguiram sequer um chute a gol, perderam a bola 22 vezes e deram apenas 21 passes certos no campo do adversário, números totalmente distantes do que se espera deles. 

    No caso do jogador brasileiro, também não se pode ignorar o fator da renovação de seu contrato neste verão por um valor elevado, sobretudo por estar ausente do cenário há bastante tempo.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Perda de competitividade

    Além disso, o comportamento de alguns jogadores não convida ao otimismo, pois já se falou, ao longo das últimas temporadas, sobre a perda daquela capacidade competitiva que fazia do Real Madrid uma equipe capaz de reagir mesmo quando estava em situação crítica.

    Mourinho chegou com a ideia de devolver essa identidade ao time, mas o clássico trouxe novamente a imagem de uma equipe que tem dificuldade em reagir.

    Com base em tudo isso, concentrar toda a atenção na arbitragem pode ser perigoso para o projeto de Mourinho, pois é possível criticar uma decisão que você considera prejudicial ao seu time e, ao mesmo tempo, levantar perguntas difíceis sobre o planejamento do projeto.

    Mourinho chegou para dar vida a um projeto que apresentava sinais claros de esgotamento, mas o Real Madrid atual, até agora, se parece muito com a equipe que apareceu nas duas temporadas anteriores.

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