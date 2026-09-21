Uma ferida que não cicatrizou: o Real Madrid aproveita a polêmica de arbitragem para esconder seu maior problema

A polêmica arbitral após o dérbi de Madri esconde deficiências estruturais no desempenho do Real Madrid, que continua incapaz de encontrar um maestro para conduzir o jogo.

José Mourinho, técnico do Real, dedicou grande parte de sua coletiva de imprensa após a derrota no dérbi para reclamar da arbitragem.

O clube merengue também se somou às queixas, por meio de seu site oficial, mas, no momento em que o Real Madrid olha para o árbitro, esteja certo em maior ou menor grau, há um problema muito mais profundo que voltou a se esconder.

O jornal Sport destacou que é difícil não pensar que o Real Madrid busca, há mais de duas temporadas, uma solução para o problema do armador, após a aposentadoria de Toni Kroos.

A aposentadoria de Kroos deixou uma ferida que não cicatrizou no Bernabéu, e o time ainda enfrenta dificuldades para encontrar um jogador capaz de organizar o jogo, dar tranquilidade à equipe e definir a zona em que cada partida é disputada.

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