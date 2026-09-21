O astro do Atlético provoca o Real: Madri é vermelha e branca

Cristian Romero, zagueiro do Atlético de Madrid, comentou a vitória de sua equipe por 2 a 1 sobre o Real Madrid, no clássico da sétima rodada do Campeonato Espanhol.

Romero escreveu, em sua conta no Instagram: "Orgulho, esforço e um coração enorme por este time. Madrid vermelha e branca".

O jogador argentino prosseguiu em sua publicação: "Atlético de Madrid sempre em frente".

Romero sugeriu que era preciso ignorar a polêmica de arbitragem que acompanhou o dérbi, ao dizer: "Não deixem que ninguém tente desviar a atenção; os três pontos foram totalmente merecidos".

Romero foi um dos protagonistas da polêmica de arbitragem no dérbi, após sua entrada forte sobre Jude Bellingham, estrela do Real Madrid, no primeiro tempo.

O árbitro da partida limitou-se a mostrar o cartão amarelo a Cristian Romero, aos 38 minutos.

Na coletiva de imprensa após a partida, José Mourinho, técnico do Real Madrid, afirmou que Romero merecia ser expulso, após sua entrada forte sobre o joelho de Bellingham, e também a expulsão de Kang-in Lee, após sua entrada sobre o tornozelo de Fede Valverde.

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