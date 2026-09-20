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Flamengo v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Flamengo perde Ayrton Lucas por lesão com apenas quatro minutos de jogo

Flamengo
Flamengo x Bragantino
Bragantino
Brasileirão
A. Lucas

Lateral esquerdo precisou ser substituído ainda no começo da partida e deu lugar a Alex Sandro

O Flamengo teve uma baixa logo nos primeiros minutos do duelo com o RB Bragantino, neste domingo (20), no Maracanã. Ayrton Lucas sentiu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda após uma disputa física com Fernando e precisou deixar o gramado antes dos cinco minutos de jogo.

O lateral caiu no gramado após o lance e demonstrou bastante incômodo, chegando a chorar enquanto recebia atendimento. A comissão técnica aguardou a avaliação do departamento médico, que recomendou a substituição. Alex Sandro entrou no lugar do camisa 6.

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  • imago-sport-1083604013.jpgCarneiro Images

    Ayrton Lucas recebe atendimento no gramado

    Ayrton Lucas permaneceu caído enquanto o Bragantino seguia com a posse de bola. A equipe paulista chegou a criar uma oportunidade perigosa no lance seguinte, mas José Herrera não conseguiu finalizar com precisão e foi bloqueado por Léo Ortiz.

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    O jogador do Flamengo recebeu atendimento dos profissionais do clube ainda no campo. A preocupação aumentou diante da reação do lateral, que teve dificuldades para se levantar após sentir a região posterior da coxa esquerda.

    Ayrton deixou a partida visivelmente abatido e foi substituído por Alex Sandro, que voltou a atuar após um período em que o companheiro havia assumido a titularidade.

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  • Lateral vinha em sequência como titular

    A lesão interrompe uma sequência importante de Ayrton Lucas na equipe principal. O lateral vinha sendo utilizado como titular nas últimas 11 partidas do Flamengo, justamente durante o período em que Alex Sandro esteve afastado por problema físico.

    Ainda não há, neste momento, um diagnóstico definitivo sobre a gravidade da lesão. A tendência é que Ayrton Lucas seja submetido a exames para identificar a extensão do problema e determinar o período de recuperação.

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