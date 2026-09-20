Flamengo perde Ayrton Lucas por lesão com apenas quatro minutos de jogo

O Flamengo teve uma baixa logo nos primeiros minutos do duelo com o RB Bragantino, neste domingo (20), no Maracanã. Ayrton Lucas sentiu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda após uma disputa física com Fernando e precisou deixar o gramado antes dos cinco minutos de jogo.
O lateral caiu no gramado após o lance e demonstrou bastante incômodo, chegando a chorar enquanto recebia atendimento. A comissão técnica aguardou a avaliação do departamento médico, que recomendou a substituição. Alex Sandro entrou no lugar do camisa 6.