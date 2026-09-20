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Pedro Augusto Dias

Pedro se irrita com substituição após gol pelo Flamengo e questiona Jardim

Flamengo
Flamengo x Bragantino
Bragantino
Brasileirão
Pedro

Atacante marcou diante do RB Bragantino, mas deixou o campo pouco depois e demonstrou insatisfação com a decisão de Leonardo Jardim

Pedro voltou a balançar as redes pelo Flamengo, mas a comemoração ficou em segundo plano poucos instantes depois. Logo após marcar o gol que ampliou a vantagem rubro-negra sobre o RB Bragantino, o atacante foi chamado por Leonardo Jardim para deixar o campo e não escondeu a surpresa com a decisão.

A reação do camisa 9 chamou atenção ainda dentro de campo. Ao perceber que seria substituído, Pedro olhou em direção ao banco de reservas e questionou a escolha do treinador com um breve “Todo jogo?!”. Apesar da demonstração de irritação, o atacante cumprimentou Bruno Henrique, que entrou em seu lugar, e recebeu um abraço de Jardim na sequência.

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    Pedro encerra jejum pelo Flamengo

    O gol diante do RB Bragantino teve um significado importante para Pedro. O atacante vinha de cinco partidas sem marcar pelo Flamengo e voltou a aparecer entre os autores dos gols justamente em um momento de cobrança por maior participação ofensiva.

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    A sequência sem balançar as redes havia aumentado a pressão sobre o centroavante, que vinha sendo titular com frequência no Campeonato Brasileiro.

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  • Relação com Jardim segue marcada por decisões

    A substituição também ocorre em um período no qual Pedro perdeu espaço em partidas importantes. Nos dois confrontos do Flamengo pelas quartas de final da Copa Libertadores, por exemplo, o atacante começou no banco de reservas e sequer entrou em campo no segundo duelo.

    Contra o RB Bragantino, porém, Jardim voltou a utilizá-lo desde o início e Pedro respondeu com gol. Depois da substituição, a tensão inicial não impediu uma aproximação entre os dois. O treinador abraçou o atacante ainda durante a partida, e os dois voltaram a se cumprimentar após o apito final.

    Na entrevista após o jogo, o atacante explicou o motivo: "Depois de um gol, 2 a 0 no placar, queria fazer mais gols, mas o Flamengo é isso. Tem uma equipe de muita qualidade e feliz por a gente ter ganho e continuar trabalhando por mais", disse na transmissão.

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