Pedro se irrita com substituição após gol pelo Flamengo e questiona Jardim

Pedro voltou a balançar as redes pelo Flamengo, mas a comemoração ficou em segundo plano poucos instantes depois. Logo após marcar o gol que ampliou a vantagem rubro-negra sobre o RB Bragantino, o atacante foi chamado por Leonardo Jardim para deixar o campo e não escondeu a surpresa com a decisão.

A reação do camisa 9 chamou atenção ainda dentro de campo. Ao perceber que seria substituído, Pedro olhou em direção ao banco de reservas e questionou a escolha do treinador com um breve “Todo jogo?!”. Apesar da demonstração de irritação, o atacante cumprimentou Bruno Henrique, que entrou em seu lugar, e recebeu um abraço de Jardim na sequência.