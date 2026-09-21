O Barcelona disputa com 9 clubes uma joia brasileira

O responsável pelo departamento de observação do Barcelona, João Amaral, esteve presente, no último domingo, em Curitiba, para acompanhar de perto Arthur Dias, zagueiro do Athletico Paranaense, depois de o jogador ter sido convocado por Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.

O jornal Sport noticiou que Arthur Dias é um dos zagueiros em ascensão mais destacados do Campeonato Brasileiro, e que sua evolução no Athletico Paranaense atingiu um nível notável, a ponto de Ancelotti o incluir na lista da seleção brasileira, apesar de ter ainda 19 anos.

Arthur Dias tornou-se titular no Athletico Paranaense, que ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Brasileiro, após 28 rodadas, com 49 pontos, sendo superado apenas pelos gigantes Palmeiras e Flamengo.

Arthur Dias conta com grande capacidade física, já que tem 1,88 metro de altura, e se destaca por suas qualidades técnicas apuradas. É um jogador canhoto, mas apresenta um nível que o faz parecer quase um atleta ambidestro, além de se destacar pela confiabilidade no passe, seja em distâncias curtas ou em bolas longas.

Destaca-se também pela velocidade e pela capacidade de recuperação, e atua sem problemas nas duas posições de zagueiro nos dois lados. Graças à sua qualidade e personalidade dentro de campo, ele possui, sem dúvida, as características que se encaixam no Barcelona.

De acordo com o que noticiou o site "Umdois Esportes", o responsável pelo departamento de observação do Barcelona, João Amaral, esteve presente no último domingo em Curitiba, a fim de acompanhar Arthur Dias, durante a partida entre Athletico Paranaense e Bahia, disputada no estádio Arena da Baixada, que terminou com a vitória dos donos da casa por 2 a 1, depois de o goleiro Mycael defender um pênalti nos acréscimos.

Durante essa partida, Arthur Dias participou dos 90 minutos, recebeu um cartão amarelo e fez uma boa atuação, tendo jogado no lado esquerdo de uma linha defensiva composta por 3 jogadores, ao lado de Juan Felipe Aguirre e Dantas.

Essa foi a 26ª partida que o jovem zagueiro disputou no Campeonato Brasileiro nesta temporada, tendo ficado ausente de apenas duas partidas por acúmulo de cartões. Arthur Dias chegou também à sua 50ª partida com o time principal do Athletico Paranaense, com o qual tem contrato até dezembro de 2028.

O site Umdois Esportes afirmou que "a chegada de João Amaral ao Brasil representa um indício de que o Barcelona pode entrar na disputa pela contratação do jogador, especialmente frente ao inglês Tottenham. Durante a atual janela de transferências, foi recusada uma oferta do clube londrino no valor de 21 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador".

Segundo a mesma fonte, o Barcelona tornou-se o décimo clube europeu a demonstrar interesse no zagueiro em ascensão, e entre os clubes também interessados estão Atlético de Madrid, Como — treinado por Cesc Fàbregas — e Benfica, além de clubes ingleses como Newcastle, Nottingham Forest e Brentford.

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