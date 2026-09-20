Artur Jorge fala sobre impacto das eliminações no Cruzeiro: "Momentos difíceis"

O Cruzeiro passou por eliminações na Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, e na Copa Libertadores, contra o Flamengo, que aumentaram a pressão sobre jogadores e comissão técnica. Para Artur Jorge, lidar com os efeitos desses resultados também faz parte do trabalho, especialmente em uma temporada na qual a equipe ainda tem objetivos a cumprir no Campeonato Brasileiro.

"Destaco a vitória nos 90 minutos do Cruzeiro. Não é fácil gerir essa parte emocional que nos custou as eliminações, os momentos difíceis que ocorreram depois. Precisamos do apoio de quem gosta de nós. Adversários e inimigos temos muitos."

A resposta veio em campo diante do Vitória. O time saiu atrás no placar no primeiro tempo, mas conseguiu mudar a dinâmica do confronto após o intervalo e construiu a virada com uma postura mais agressiva.