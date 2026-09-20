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imago-sport-1081997614.jpgFotoarena
Pedro Augusto Dias

Artur Jorge fala sobre impacto das eliminações no Cruzeiro: "Momentos difíceis"

Cruzeiro
A. Jorge
Vitória x Cruzeiro
Brasileirão

Técnico valorizou reação da equipe na vitória por 3 a 1 sobre o Vitória e dedicou o resultado aos torcedores

O Cruzeiro deixou o Barradão com uma vitória importante antes da pausa para a Data Fifa. De virada, a equipe mineira bateu o Vitória por 3 a 1, neste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conseguiu responder dentro de campo depois de um período marcado por resultados que afetaram o ambiente do clube.

Após a partida, Artur Jorge reconheceu que o elenco precisou lidar com um componente emocional pesado nas últimas semanas. O treinador destacou a necessidade de recuperar a confiança do grupo e ressaltou a importância do apoio dos torcedores para atravessar o momento.

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  • imago-sport-1083604775.jpgSports Press Photo

    Artur Jorge reconhece peso emocional no elenco

    O Cruzeiro passou por eliminações na Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, e na Copa Libertadores, contra o Flamengo, que aumentaram a pressão sobre jogadores e comissão técnica. Para Artur Jorge, lidar com os efeitos desses resultados também faz parte do trabalho, especialmente em uma temporada na qual a equipe ainda tem objetivos a cumprir no Campeonato Brasileiro.

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    "Destaco a vitória nos 90 minutos do Cruzeiro. Não é fácil gerir essa parte emocional que nos custou as eliminações, os momentos difíceis que ocorreram depois. Precisamos do apoio de quem gosta de nós. Adversários e inimigos temos muitos."

    A resposta veio em campo diante do Vitória. O time saiu atrás no placar no primeiro tempo, mas conseguiu mudar a dinâmica do confronto após o intervalo e construiu a virada com uma postura mais agressiva.

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  • Cruzeiro reage e treinador destaca entrega

    Artur Jorge modificou a estrutura da equipe no intervalo, e a mudança teve impacto na partida. O Cruzeiro passou a ocupar melhor os espaços no meio-campo e encontrou caminhos para atacar o Vitória com mais frequência.

    Keny Arroyo deixou tudo igual no início da segunda etapa, enquanto Lucas Villalba virou o jogo aos 21 minutos. Já nos acréscimos, Matheus Pereira apareceu para confirmar o triunfo por 3 a 1.

    O treinador valorizou especialmente a capacidade dos jogadores de competir mesmo depois de uma primeira etapa abaixo do esperado.

    "Os jogadores fizeram uma partida competente, foram combativos. Tivemos diferenças na primeira e na segunda etapa, mas isso tem a ver com a proposta do jogo, nossa e do adversário."

    Artur Jorge também fez questão de dividir o mérito pelo resultado com o elenco e direcionou a vitória aos torcedores do Cruzeiro.

    "Fomos felizes ao fazer o gol no início da segunda etapa. Destaco o empenho e o trabalho dos jogadores para conseguir a vitória. Dedicamos o resultado à torcida."

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