Artur Jorge fala sobre impacto das eliminações no Cruzeiro: "Momentos difíceis"

O Cruzeiro deixou o Barradão com uma vitória importante antes da pausa para a Data Fifa. De virada, a equipe mineira bateu o Vitória por 3 a 1, neste domingo (20), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conseguiu responder dentro de campo depois de um período marcado por resultados que afetaram o ambiente do clube.
Após a partida, Artur Jorge reconheceu que o elenco precisou lidar com um componente emocional pesado nas últimas semanas. O treinador destacou a necessidade de recuperar a confiança do grupo e ressaltou a importância do apoio dos torcedores para atravessar o momento.