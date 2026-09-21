Corinthians bate o martelo e confirma permanência de Fernando Diniz

Marcelo Paz afirmou que a permanência de Diniz foi definida em conjunto pela diretoria de futebol e pelo presidente Osmar Stabile. O executivo também destacou que a decisão contou com a manifestação do elenco.

"Decidimos permanecer com o trabalho. A decisão é pela continuidade. Decisão esta validada pelos jogadores. Os jogadores nos procuraram voluntariamente para dizer que vamos sair juntos dessa. Os jogadores confiam no trabalho. É seguir trabalhando."

A declaração aconteceu pouco depois de mais um resultado negativo do Corinthians. O revés para o Fluminense manteve o time em uma sequência de seis derrotas no Brasileirão, aumentando a pressão sobre o trabalho da comissão técnica.