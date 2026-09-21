Corinthians bate o martelo e confirma permanência de Fernando Diniz

O Corinthians definiu que Fernando Diniz continuará no comando da equipe. A decisão foi comunicada por Marcelo Paz após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, neste domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Apesar da sequência de seis derrotas consecutivas na competição, a diretoria optou por manter o treinador. Segundo Paz, os próprios jogadores procuraram a direção para manifestar apoio à permanência de Diniz e demonstraram confiança na possibilidade de reação durante a temporada.