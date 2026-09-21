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imago-sport-1083601956.jpgSports Press Photo
Pedro Augusto Dias

Corinthians bate o martelo e confirma permanência de Fernando Diniz

Corinthians
Corinthians x Fluminense
Brasileirão
F. Diniz

Diretoria decide manter treinador mesmo após sexta derrota consecutiva no Brasileirão e afirma que jogadores apoiam a continuidade do trabalho

O Corinthians definiu que Fernando Diniz continuará no comando da equipe. A decisão foi comunicada por Marcelo Paz após a derrota por 3 a 1 para o Fluminense, neste domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar da sequência de seis derrotas consecutivas na competição, a diretoria optou por manter o treinador. Segundo Paz, os próprios jogadores procuraram a direção para manifestar apoio à permanência de Diniz e demonstraram confiança na possibilidade de reação durante a temporada.

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  • imago-sport-1080357763.jpgTheNews2

    Diretoria decide pela continuidade

    Marcelo Paz afirmou que a permanência de Diniz foi definida em conjunto pela diretoria de futebol e pelo presidente Osmar Stabile. O executivo também destacou que a decisão contou com a manifestação do elenco.

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    "Decidimos permanecer com o trabalho. A decisão é pela continuidade. Decisão esta validada pelos jogadores. Os jogadores nos procuraram voluntariamente para dizer que vamos sair juntos dessa. Os jogadores confiam no trabalho. É seguir trabalhando."

    A declaração aconteceu pouco depois de mais um resultado negativo do Corinthians. O revés para o Fluminense manteve o time em uma sequência de seis derrotas no Brasileirão, aumentando a pressão sobre o trabalho da comissão técnica.

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  • Corinthians terá pausa antes do próximo jogo

    Com a eliminação nas demais competições e sem partidas atrasadas, o Corinthians terá um período maior para trabalhar antes de voltar aos gramados. O próximo compromisso será apenas em 7 de outubro, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Brasileirão.

    Paz reforçou que a diretoria acredita na recuperação da equipe com Diniz e assumiu parte da responsabilidade pelo momento vivido pelo clube.

    "Acreditamos que vamos conseguir sair dessa situação com o Diniz. Temos que deixar o Corinthians numa posição muito acima da que está. A gente vem deixar isso claro, é decisão da diretoria de futebol e do presidente Osmar Stabile. Os jogadores vieram pedir pra não ter mudança no comando técnico. A gente divide a responsabilidade. Precisamos voltar a vencer jogos."

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