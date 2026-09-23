+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Amistosos
Amistosos Visão geral
Amistosos, jogos & resultados
Mais
domingo, 20 de setembro
quinta-feira, 26 de março
terça-feira, 22 de setembro
quarta-feira, 23 de setembro
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Manchester City U18
|6
|6
|0
|0
|26
|8
|18
|18
|2
|Tottenham Hotspur U18
|6
|5
|1
|0
|33
|9
|24
|16
|3
|Newcastle United U18
|6
|5
|0
|1
|19
|7
|12
|15
|4
|Chelsea U18
|6
|4
|0
|2
|25
|10
|15
|12
|5
|Fulham U18
|6
|3
|3
|0
|23
|15
|8
|12