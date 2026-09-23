Martínez pronto para homenagear Messi após a dor da final da Copa do Mundo

Lisandro Martinez chegou a Buenos Aires determinado a celebrar a despedida de Lionel Messi da seleção, apesar da dor persistente pela derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo. O zagueiro do Manchester United pediu aos companheiros que olhem para a frente e abracem a homenagem em casa no Estadio Monumental após uma campanha desgastante no torneio.