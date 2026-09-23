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Amistosos

Amistosos Visão geral

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026

Messi revela camisa especial de despedida da Argentina

Lionel Messi vestirá a famosa camisa listrada em azul e branco uma última vez quando a Argentina receber Benin em uma emocionante partida de despedida no Monumental. O atacante de 39 anos confirmou que um uniforme especial será usado em sua despedida da seleção, encerrando oficialmente um capítulo histórico repleto de títulos.

L. MessiArgentina
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domingo, 20 de setembro
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quinta-feira, 26 de março
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quarta-feira, 23 de setembro
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Manchester City U18 crestManchester City U1866002681818
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2Tottenham Hotspur U18 crestTottenham Hotspur U1865103392416
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3Newcastle United U18 crestNewcastle United U1865011971215
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4Chelsea U18 crestChelsea U18640225101512
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5Fulham U18 crestFulham U1863302315812
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