Nestor Lorenzo indica sucessor de James Rodriguez enquanto a Colômbia se prepara para passar a icônica camisa 10 adiante

Falando no anúncio da convocação, o treinador argentino insistiu que a lendária camisa segue em circulação e está pronta para ser conquistada por um talento em ascensão. Deixando de lado, com seu humor característico, a conversa sobre aposentar a camisa, Lorenzo disse: "Eu estava pensando em convocar 'El Pibe' [Carlos] Valderrama (risos).

"A camisa 10 certamente será usada, e é uma camisa de grande honra para a Colômbia, mas há jogadores capazes de vesti-la e ter um bom desempenho. Vemos que o talento bruto está lá, e o próximo '10' logo surgirá para conquistar novamente o coração dos torcedores em todo o país."