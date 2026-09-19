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Nestor Lorenzo indica sucessor de James Rodriguez enquanto a Colômbia se prepara para passar a icônica camisa 10 adiante
Cafeteros entram em uma nova era
A incerteza em torno da icônica camisa da Colômbia finalmente chegou ao fim após a aposentadoria internacional de seu lendário capitão em 15 de setembro. Encerrando uma carreira de 131 partidas pela seleção, a saída do maestro do meio-campo inicialmente gerou especulações sobre se a camisa 10 seria temporariamente deixada de lado. No entanto, o técnico Lorenzo deixou claro que o uniforme será imediatamente passado para a próxima geração, a fim de preservar a tradição criativa da equipe em campo.
- AFP
Lorenzo fala sobre a sucessão da camisa
Falando no anúncio da convocação, o treinador argentino insistiu que a lendária camisa segue em circulação e está pronta para ser conquistada por um talento em ascensão. Deixando de lado, com seu humor característico, a conversa sobre aposentar a camisa, Lorenzo disse: "Eu estava pensando em convocar 'El Pibe' [Carlos] Valderrama (risos).
"A camisa 10 certamente será usada, e é uma camisa de grande honra para a Colômbia, mas há jogadores capazes de vesti-la e ter um bom desempenho. Vemos que o talento bruto está lá, e o próximo '10' logo surgirá para conquistar novamente o coração dos torcedores em todo o país."
Armadores disputam o posto de protagonista
Com Juan Fernando Quintero também se afastando do compromisso internacional, a responsabilidade criativa agora recai sobre um empolgante grupo de meio-campistas ofensivos sob o comando de Lorenzo. O enérgico jovem Yaser Asprilla se destaca como um forte candidato para ditar o ritmo ao lado do experiente Jhon Arias e da novidade Juan Manuel Rengifo. O herdeiro oficial da camisa deixada por James será revelado formalmente assim que o elenco se reunir no período de treinos antes de seus próximos amistosos.
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Começam os preparativos para amistosos
Uma exigente sequência de amistosos contra México, Paraguai e Peru oferecerá uma avaliação inicial do equilíbrio tático da Colômbia na era pós-James. Os confrontos representam um teste vital para que o camisa 10 escolhido saia da sombra da lenda. Lorenzo buscará usar o período de treinamentos para consolidar seu núcleo criativo antes de a fase decisiva recomeçar.
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