Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Colombia v Argentina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Nestor Lorenzo indica sucessor de James Rodriguez enquanto a Colômbia se prepara para passar a icônica camisa 10 adiante

J. Rodriguez
N. Lorenzo
México x Colômbia
México
Colômbia
Amistosos

O técnico da Colômbia, Nestor Lorenzo, confirmou que a seleção não vai aposentar a icônica camisa 10 após a aposentadoria de James Rodriguez do futebol internacional. Falando antes dos próximos amistosos, o treinador argentino insistiu que um novo jogador logo surgirá para assumir a pesada responsabilidade histórica.

  • Cafeteros entram em uma nova era

    A incerteza em torno da icônica camisa da Colômbia finalmente chegou ao fim após a aposentadoria internacional de seu lendário capitão em 15 de setembro. Encerrando uma carreira de 131 partidas pela seleção, a saída do maestro do meio-campo inicialmente gerou especulações sobre se a camisa 10 seria temporariamente deixada de lado. No entanto, o técnico Lorenzo deixou claro que o uniforme será imediatamente passado para a próxima geração, a fim de preservar a tradição criativa da equipe em campo.

    • Publicidade
  • FBL-COLOMBIA-PRESSERAFP

    Lorenzo fala sobre a sucessão da camisa

    Falando no anúncio da convocação, o treinador argentino insistiu que a lendária camisa segue em circulação e está pronta para ser conquistada por um talento em ascensão. Deixando de lado, com seu humor característico, a conversa sobre aposentar a camisa, Lorenzo disse: "Eu estava pensando em convocar 'El Pibe' [Carlos] Valderrama (risos).

    "A camisa 10 certamente será usada, e é uma camisa de grande honra para a Colômbia, mas há jogadores capazes de vesti-la e ter um bom desempenho. Vemos que o talento bruto está lá, e o próximo '10' logo surgirá para conquistar novamente o coração dos torcedores em todo o país."

  • Armadores disputam o posto de protagonista

    Com Juan Fernando Quintero também se afastando do compromisso internacional, a responsabilidade criativa agora recai sobre um empolgante grupo de meio-campistas ofensivos sob o comando de Lorenzo. O enérgico jovem Yaser Asprilla se destaca como um forte candidato para ditar o ritmo ao lado do experiente Jhon Arias e da novidade Juan Manuel Rengifo. O herdeiro oficial da camisa deixada por James será revelado formalmente assim que o elenco se reunir no período de treinos antes de seus próximos amistosos.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Começam os preparativos para amistosos

    Uma exigente sequência de amistosos contra México, Paraguai e Peru oferecerá uma avaliação inicial do equilíbrio tático da Colômbia na era pós-James. Os confrontos representam um teste vital para que o camisa 10 escolhido saia da sombra da lenda. Lorenzo buscará usar o período de treinamentos para consolidar seu núcleo criativo antes de a fase decisiva recomeçar.

Amistosos
México crest
México
MÉX
Colômbia crest
Colômbia
COL