Após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 diante da Noruega, o treinador Carlo Ancelotti segue com o processo de reconstrução da equipe, montando um elenco bastante renovado.

O técnico italiano, que almeja iniciar uma nova era para a Seleção, convocou uma série de novos nomes para participar dos dois próximos amistosos internacionais contra Austrália e Índia.

O site Foot Mercato afirmou: "As últimas notícias indicam a integração de Vanderson à seleção brasileira".

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Ancelotti convocou o lateral-esquerdo do Monaco para substituir Wesley (Roma), lesionado e indisponível para os dois amistosos.

Trata-se de mais uma oportunidade para o jogador do Monaco provar seu valor sob o comando do treinador italiano, que segue testando diferentes opções para montar sua nova seleção brasileira.







