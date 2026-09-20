Lateral do Monaco, Vanderson é convocado por Ancelotti para a seleção

O técnico Carlo Ancelotti convocou Vanderson, do Monaco, para os amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia. O lateral-direito foi chamado para substituir Wesley, da Roma, que sofreu uma lesão neste fim de semana, durante o duelo contra a Inter de Milão.
A CBF confirmou a mudança na noite deste sábado (19). Com a convocação, Vanderson passa a integrar o grupo que disputará os três compromissos da próxima Data Fifa, que marca o início do novo ciclo da Seleção após a Copa do Mundo de 2026.