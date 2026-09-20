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Pedro Augusto Dias

Lateral do Monaco, Vanderson é convocado por Ancelotti para a seleção

Brasil
Índia x Brasil
Índia
Amistosos
Austrália x Brasil
Austrália
Austrália x Brasil
Vanderson
Wesley

Jogador substitui Wesley, da Roma, que foi cortado por lesão dos amistosos contra Austrália e Índia

O técnico Carlo Ancelotti convocou Vanderson, do Monaco, para os amistosos da seleção brasileira contra Austrália e Índia. O lateral-direito foi chamado para substituir Wesley, da Roma, que sofreu uma lesão neste fim de semana, durante o duelo contra a Inter de Milão.

A CBF confirmou a mudança na noite deste sábado (19). Com a convocação, Vanderson passa a integrar o grupo que disputará os três compromissos da próxima Data Fifa, que marca o início do novo ciclo da Seleção após a Copa do Mundo de 2026.

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    Brasil terá três amistosos na próxima Data Fifa

    Os dois primeiros jogos serão contra a Austrália, ambos no país da Oceania. O primeiro está marcado para 25 de setembro, às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank, em Townsville. Quatro dias depois, brasileiros e australianos voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.

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    Na sequência, a delegação viajará para a Índia. O confronto contra a seleção indiana será disputado em 3 de outubro, às 11h (de Brasília), no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

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    Vanderson se junta a Martinelli entre os novos chamados

    A convocação de Vanderson ocorre um dia depois de Ancelotti chamar Martinelli, do Fluminense, para a mesma sequência de partidas. O volante de 24 anos recebeu sua primeira oportunidade na seleção principal após João Pedro, do Chelsea, ser cortado por lesão.

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