Como anunciou o técnico Nestor Lorenzo na sexta-feira, o ponta esquerda desfalcará os sul-americanos nos jogos contra México, Paraguai e Peru.

Assim, há um acordo entre a federação colombiana e o Bayern de Munique, segundo o qual Diaz deve aproveitar a pausa para jogos de seleções para descansar e voltar a ficar 100 por cento em forma. O jogador de 29 anos teve um início de temporada mais do que irregular pelo recordista alemão.

"Conversei com ele e disse: 'Você parece cansado, Lucho. Você não tem a sua explosão habitual, o que está acontecendo com você?' E então decidimos que ele deveria fazer uma pausa, porque disputou mais de 60 jogos", explicou Lorenzo.

Bayern de Munique: por que Luis Diaz está atualmente fora de forma?

Só pelo Bayern, Diaz entrou em campo 51 vezes na temporada passada. A Copa do Mundo, em que a Colômbia chegou às oitavas de final, encurtou ainda mais suas férias. Desde seu retorno a Munique, Diaz tem parecido pesado e afobado em suas ações, o que se nota sobretudo na finalização. Com suas atuações mais recentes, ele teria inclusive causado estranheza entre os dirigentes do FCB.

Diaz só marcou um gol na vitória por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart, na partida de abertura, enquanto contra o Schalke e em Elversberg desperdiçou várias chances claríssimas. "Estou em busca da minha melhor versão e vou encontrá-la em breve", disse recentemente à Sky e destacou: "Acho que esse gol vai sair no próximo jogo."

Na sexta-feira, o Bayern de Munique recebe o Union Berlin na Allianz Arena. Ainda não está claro se Diaz estará no time titular.