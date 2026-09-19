A Rússia retornou oficialmente ao cenário do futebol internacional em nível de base após ser incluída no sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-15, no Azerbaijão. Colocada em um grupo de seis equipes ao lado de Turquia, Afeganistão, Djibuti, Serra Leoa e Sudão, a decisão marca o primeiro afrouxamento das sanções esportivas contra o país desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. No entanto, esse relaxamento está estritamente restrito ao futebol de base, depois que todas as 211 associações-membro receberam convites formais em dezembro passado.