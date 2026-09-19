Russian Look
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Rússia tem retorno parcial ao futebol internacional após a Fifa incluir seleção de base no sorteio da Copa do Mundo Sub-15
Equipe juvenil entra em torneio
A Rússia retornou oficialmente ao cenário do futebol internacional em nível de base após ser incluída no sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-15, no Azerbaijão. Colocada em um grupo de seis equipes ao lado de Turquia, Afeganistão, Djibuti, Serra Leoa e Sudão, a decisão marca o primeiro afrouxamento das sanções esportivas contra o país desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022. No entanto, esse relaxamento está estritamente restrito ao futebol de base, depois que todas as 211 associações-membro receberam convites formais em dezembro passado.
- AFP
Entidade reguladora apresenta visão
A entidade máxima do futebol mundial ressaltou que o formato de torneio-festival foi deliberadamente projetado para reduzir a diferença competitiva entre as nações-membro ao redor do mundo. Ao explicar o objetivo central por trás do lançamento da competição piloto, a Fifa declarou: "A Copa do Mundo Sub-15 e Festival da Fifa aborda um desafio fundamental no futebol internacional: oferecer oportunidades competitivas significativas para nações para as quais a classificação para competições da Fifa continua sendo um enorme desafio."
Suspensão do veterano segue absoluta
O afrouxamento das restrições nas categorias de base não altera a suspensão das seleções principais e dos clubes da Rússia das principais competições, como a Eurocopa e a Champions League. Essas restrições já haviam sido mantidas pelo Tribunal Arbitral do Esporte para evitar boicotes generalizados a partidas por parte das federações europeias. O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, reiterou que a porta segue totalmente fechada para as equipes principais da Rússia enquanto o conflito na Ucrânia continuar.
- Pius Koller
Azerbaijão sedia partidas festivas
O torneio com 191 equipes será disputado no Azerbaijão entre 24 e 30 de outubro, com partidas em formato de oito contra oito, com tempos de 20 minutos em campos menores. Ausências de peso, incluindo Ucrânia, Alemanha, Holanda e Estados Unidos, reforçam que profundas tensões geopolíticas continuam lançando sombra sobre o evento. Olhando para frente, a Fifa planeja lançar uma edição feminina no próximo ano antes de estabelecer ambos os festivais de base como eventos anuais a partir de 2028.
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