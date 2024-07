Head of iGaming Content Brazil & Writer

Diana Figueiredo é a Head of iGaming Content Brazil.

Diana é jornalista há mais de 15 anos, trabalhou no Jornal Extra e no Jornal O Globo de 2012 a 2018, onde escreveu para editorias como economia, mundo e turismo.

No Jornal O Globo escreveu também no blog Aqui se Bebe sobre cervejas e uma coluna de mesmo nome no caderno RioShow.

Entusiasta do mundo das apostas esportivas legais e dos esportes, desde 2016 é também editora do blog de viagens Diana Viaja.