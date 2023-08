Apostas Champions League: dicas e melhores casas para palpites

Você quer começar a apostar na Champions League, porém, está perdido por ser novo nesse universo? Então, está no lugar certo.

Neste guia de apostas Champions League, trouxemos dicas úteis para ajudá-lo a fazer palpites no principal torneio europeu de clubes. Veja onde apostar:

Conheça a Champions League

Ficar por dentro da história da Champions League é o primeiro passo para quem deseja começar a apostar nesta competição. Isso é especialmente importante, pois, em um torneio de alto calibre, como esse, o “peso da camisa” conta muito. Aliás, alguns jogos podem ser decididos por esse detalhe.

Criada em 1955, de lá pra cá já foram disputadas 67 edições, que reúne os principais times da Europa. Não por acaso, o torneio é hoje em dia, o mais visto no planeta.

Inicialmente conhecido como “Taça dos Clubes Campeões Europeus”, sua primeira edição contou com a participação de alguns campeões nacionais. No atual formato, são 32 equipes classificadas para disputa da “orelhuda”, que se dá por meio das principais ligas europeias. Além disso, representantes de ligas menores também podem disputar uma vaga.

Berço de campeões — foram mais de 20 até hoje —, o torneio foi vencido mais vezes por espanhóis, italianos e ingleses. Inclusive, o Real Madrid é a principal estrela do torneio, tendo conquistado o título 14 vezes. Em seguida, vem o Milan, com 7, Liverpool e Bayern de Munique com 6 cada, e o Barcelona com 5.

Na atual edição 2023/24, a grande novidade fica por conta do retorno à Inglaterra, especificamente no Estádio de Wembley. Será a terceira vez na era da Champions League, depois das finais disputadas em 2011 e 2013. No total, o estádio já foi palco da grande final em oito oportunidades.

Como escolhemos os melhores sites de apostas na Champions League?

Tão importante quanto conhecer o histórico da competição, é ficar por dentro dos melhores sites de apostas esportivas. Mas, com tantas opções disponíveis no mercado, naturalmente esta decisão se torna muito mais difícil. A boa notícia é que, embora subjetiva, nossa seleção é feita com base em alguns critérios essenciais.

Para começo de conversa, não podemos abrir mão da segurança e confiabilidade do operador. Inclusive, saber se a casa é confiável, se é segura e paga direitinho é o primeiro ponto a analisar antes de fazer seus palpites. Por isso, apenas recomendamos casas que cumprem com este requisito.

Outro aspecto importante passa diretamente sobre a regulamentação e licença das empresas. Isso, pois, ter esse “selo” garante que as empresas seguem rigorosos protocolos para se manterem em operação. Sem mencionar que a regulamentação das casas são a garantia de que o apostador terá um ambiente seguro para dar palpites.

Observamos ainda a quantidade de mercados e odds disponíveis. Inclusive, este é um dos principais aspectos que chamam a atenção de quem deseja começar a apostar na Champions League. Logo, é primordial verificar se a casa disponibiliza odds justas e condizentes com o mercado.

Assim como as odds, a oferta de bônus e demais promoções também se constituem como um fator essencial. Assim, também é importante, em nossa visão, que as casas de apostas esportivas ofereçam um programa de bônus.

Fique de olho nas ofertas para se eleger ao bônus através de um depósito mínimo ou nas apostas sem risco. Sobretudo na Champions League, onde o número de partidas disputadas são maiores e, portanto, repleto de possibilidades. Porém, lembre-se que cada operador possui suas próprias regras de uso.

Nossa principal seleção de ofertas de apostas na Liga dos Campeões

As ofertas disponibilizadas pelas casas de apostas esportivas são um incentivo e tanto para quem está começando. Afinal, eles dão uma oportunidade extra para quem deseja conhecer a casa, os mercados disponíveis e aproveitar melhor os jogos.

Mas, como fazer boas escolhas? Para ajudá-lo com esta tarefa, listamos, abaixo, as melhores ofertas disponíveis para apostas Champions League.

Mercados de apostas na Champions League

Em geral, as plataformas utilizam uma variedade bastante ampla de apostas, atendendo os mais variados perfis. Desde apostas futuras, que indicam o campeão ou artilheiro da competição, até palpites jogo a jogo. São inúmeras possibilidades. Tendo em vista as opções mais comuns para apostas Champions League, os seguintes aspectos se destacam:

Resultado final (1x2): Destinado a quem prefere fazer palpites sobre quem vencerá uma partida. Neste caso, porém, não é preciso indicar o placar. Basta apostar no empate, vitória do time da casa ou vitória do visitante;

Destinado a quem prefere fazer palpites sobre quem vencerá uma partida. Neste caso, porém, não é preciso indicar o placar. Basta apostar no empate, vitória do time da casa ou vitória do visitante; Ambos marcam: Neste mercado, o apostador tem a possibilidade de indicar que, dentro dos 90 minutos de jogo, os dois times irão marcar, pelo menos, um gol cada. Assim, caso termine em um empate sem gols ou um dos times não marque na partida, o palpite é perdido.

Neste mercado, o apostador tem a possibilidade de indicar que, dentro dos 90 minutos de jogo, os dois times irão marcar, pelo menos, um gol cada. Assim, caso termine em um empate sem gols ou um dos times não marque na partida, o palpite é perdido. Handicap: Indicado sempre que há jogos entre times com grande diferença de técnica/habilidade. O handicap equilibra as forças em campo e, também, as cotações. Afinal, ele dá uma vantagem fictícia ao time “azarão”, melhorando assim as odds para o favorito. Lembrando que, tradicionalmente, como a probabilidade de um evento positivo ocorrer, as odds são menores para o time claramente favorito.

Ou seja, a Champions League, tendo o prestígio que têm, é um evento muito visado pelas casas de apostas. Sendo assim, é natural que as plataformas ampliem o seu leque de apostas. Para citar mais alguns, ainda há os palpites no número de escanteios, cartões, número de gols, dentre outras apostas especiais.

Champions League código de bônus

A Champions League não é só o maior torneio europeu, mas também o campeonato de futebol mais assistido do planeta. Justamente por isso, os sites de apostas disponibilizam diversas ofertas especiais. A questão é que não há, no momento, um código de bônus específico para o torneio.

Isso se deve, em parte, pela distância da estreia da Champions League. Aliás, neste momento, apenas estão disponíveis mercados para quem se qualifica para o torneio. Portanto, fique atento à proximidade do evento, afinal, as casas poderão disponibilizar promoções exclusivas quando ele estiver prestes a começar.

Ofertas Champions League para clientes já existentes

Via de regra, boa parcela dos sites de apostas esportivas não oferece um programa de bônus para clientes já cadastrados. Porém, isso não impede que sua experiência seja prejudicada. Confira, abaixo, algumas opções de ofertas que até mesmo usuários veteranos podem aproveitar para apostas Champions League.

Múltipla protegida Betano: Nesta oferta, o apostador que fizer uma seleção múltipla, com 5 a 13 eventos, o bônus da aposta é devolvido. Para tanto, deve haver apenas um único palpite mal-sucedido, em opções com odds mínimas de 1.65 para cada seleção. Além disso, os mercados elegíveis são resultado correto, acima/abaixo e ambos marcam/ambos não marcam. Veja tudo na Betano.

Nesta oferta, o apostador que fizer uma seleção múltipla, com 5 a 13 eventos, o bônus da aposta é devolvido. Para tanto, deve haver apenas um único palpite mal-sucedido, em opções com odds mínimas de 1.65 para cada seleção. Além disso, os mercados elegíveis são resultado correto, acima/abaixo e ambos marcam/ambos não marcam. Veja tudo na Betano. Empate sem gols KTO: Caso a partida selecionada na Champions League termine em um empate sem gols, a KTO devolve a aposta. Saiba mais no site da KTO.

Odds Champions League

Depois de entender como funcionam os tipos de apostas esportivas e os melhores sites de apostas para fazer apostas Champions League, o próximo passo é conhecer as odds disponíveis. A cotação de um evento nada mais é do que a chance de ganhar determinados prêmios, decorrentes da aposta realizada.

Estudar essas odds, por sua vez, pode ser extremamente importante, uma vez que elas variam de site para site. Mas não se preocupe, em nossa seleção, utilizamos apenas plataformas com cotações alinhadas ao mercado.

Perguntas frequentes

Confira, abaixo, algumas dúvidas frequentes sobre como apostas Champions League.

Como me cadastrar em uma casa de apostas para a Champions League?

Escolha uma entre as opções de casas que considera mais confiáveis. Em seguida, efetue o seu cadastro no site escolhido. Para tanto, basta fornecer dados pessoais e de contato, porém, lembre-se de inserir informações reais e corretas.

Quem é elegível para essas ofertas de apostas?

Via de regra, podem obter o bônus de boas vindas, apenas novos clientes cadastrados nos sites de apostas. Porém, há outras ofertas disponibilizadas para usuários regulares. Sendo assim, é importante conferir os termos e condições de cada promoção na íntegra.