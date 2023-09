Stake é confiável? Confira a análise sobre a casa de apostas

Uma questão frequente entre apostadores iniciantes é se a Stake é confiável. Veja nossa análise completa sobre o site de apostas.

No mercado de apostas esportivas, há inúmeras opções de operadoras. Assim, fazer a escolha certa é essencial para uma experiência justa e segura. Pensando nisso, trouxemos neste artigo uma avaliação completa para mostrar por que a Stake é confiável. Veja se vale a pena abrir uma conta, como funciona o código Stake e mais.

Bônus de boas-vindas

Ao considerar uma nova casa de apostas online, as promoções de boas-vindas oferecidas são um diferencial. Neste ponto, a casa não fica para trás, já que traz um Stake bônus especial para novos clientes. Abaixo, vamos explorá-lo detalhadamente para os fãs de apostas esportivas

Stake bônus para apostas esportivas

Assim como em outras operadoras, a Stake Brasil disponibiliza uma bonificação para novos jogadores interessados em apostas esportivas. Com este incentivo disponível na operadora, o jogador pode ativar uma aposta de até R$150.

A boa notícia é que para obter essa vantagem, o interessado deve se cadastrar na plataforma e residir no Brasil. Contudo, algumas regras gerais também precisam ser observadas. Para facilitar sua jornada, listamos abaixo as principais diretrizes desta promoção:

O crédito é válido somente para jogadores com KYC nível 2 verificado;

Para se eleger a promoção, é preciso não ter feito uma aposta antes;

Somente são selecionáveis as apostas simples, feitas no pré-jogo;

Para ativar a promoção, é preciso fazer uma aposta de no mínimo R$50 e no máximo R$150;

São válidos somente mercados com odds de, pelo menos, 1.70;

Caso a aposta inicial tenha sido considerada perdida, o apostador receberá uma aposta, no valor do primeiro palpite, até R$150, em até 72 horas.

Como vimos, as normas para obter o bônus de boas-vindas estão em conformidade com a média do mercado. Além disso, elas não são consideradas difíceis de serem cumpridas. Consequentemente, mesmo apostadores iniciantes, com boas estratégias, podem cumpri-las tranquilamente.

Por outro lado, importa mencionar que o reembolso está condicionado aos termos e condições da operadora. Portanto, é recomendável conferir todas as demais regras no site da Stake Brasil.

Vantagens e desvantagens da Stake

A Stake é uma casa de apostas online, famosa por oferecer aos jogadores a oportunidade de fazer apostas com criptomoedas. Entretanto, a empresa também traz outros diferenciais para os apostadores brasileiros. Abaixo, listamos os principais prós e contras desta operadora.

Vantagens

Em nossa avaliação, a Stake Brasil traz algumas vantagens para os jogadores, dos quais se destacam os seguintes pontos:

Bônus de boas-vindas para novos jogadores;

Aceita diversas criptomoedas como forma de pagamento;

Site moderno, seguro e com boa navegabilidade;

Bom catálogo de modalidades esportivas e mercados;

Canais de atendimento 24 horas por dia.

Desvantagens

Em contrapartida, a Stake Brasil também traz alguns pontos negativos. Em nossa análise, destacam-se os seguintes aspectos:

No momento, os usuários ainda não podem contar com um app exclusivo;

Os métodos de retirada são limitadas a algumas criptomoedas;

Navegação até o suporte da empresa pode ser pouco amigável a novos clientes.

Stake é confiável?

Sem dúvidas, a Stake é confiável, tanto em relação à sua segurança, quanto em termos de pagamentos. Para começar, a empresa traz consigo um bom histórico de pagamentos e também conta com uma política clara de Jogo Responsável. Prova disso é que traz inúmeros mecanismos de proteção dos clientes, como a autoexclusão.

Além disso, vale destacar que a empresa é verificada pela Crypto Gambling Foundation. Isso significa que a empresa, que opera através da criptomoeda, adota práticas justas e transparentes. Afinal, a organização é responsável por trazer um conjunto de padrões e verificações, que dão a reputação de cripto cassinos, como a Stake Brasil.

Importa ainda mencionar que a empresa é patrocinadora oficial de eventos e atletas de renome no Brasil e no mundo. Por exemplo, esta casa de apostas online é patrocinadora do Everton FC, UFC, Gabigol e Kun Agüero. Ademais, os apostadores brasileiros podem ter a tranquilidade de fazer suas apostas em um site legal, já que a plataforma é licenciada.

Stake é seguro?

Agora que vimos que a Stake é confiável, será que a empresa é também um lugar seguro para suas apostas? Ter esse tipo de preocupação é igualmente importante, uma vez que, para ter uma experiência tranquila, os jogadores devem contar com um site seguro.

Assim, dentre os aspectos de segurança que são importantes analisar, destaca-se a proteção das informações dos usuários. Neste ponto, notamos que os apostadores podem contar com recursos variados.

Isso porque a empresa utiliza em todas as suas páginas a criptografia SSL. Além disso, os jogadores podem contar com métodos de pagamentos confiáveis, como diversas criptomoedas e o Pix.

Vale citar ainda que os clientes podem ativar a autenticação de dois fatores para fazer login em sua conta com maior segurança. Ademais, em caso de dúvidas ou problemas, a Stake Brasil também oferece um canal próprio de atendimento ao cliente.

Licença de Apostas e Jogos

Via de regra, para saber se a Stake é confiável, é importante analisar sua licença de operação. No momento, a casa conta com a licença de uma das principais entidades regulatórias do mundo, quando o assunto são as apostas online. Trata-se da Curaçao e-Gaming.

Com a licença concedida pelo Governo de Curaçao, é possível notar que a empresa cumpre com regulamentos rígidos. Afinal, para manter-se em operação, ela deve passar pelo crivo do Governo de Curaçao — sem mencionar as auditorias regulares a qual são submetidas as casas de apostas sob jurisdição da CGA.

Por sua vez, isso é o que mostra a idoneidade da empresa, bem como sua capacidade de pagamento e jogo justo, por exemplo. Dessa forma, o jogador pode ter maior tranquilidade na hora de criar sua conta e começar a fazer apostas utilizando sua criptomoeda preferida.

Stake no Reclame Aqui

Uma das formas disponíveis para medir a reputação de uma empresa, é acompanhar as reclamações de seus usuários reais. Neste caso, nada melhor do que acompanhar o site do Reclame Aqui, que é um importante portal, onde os consumidores podem apresentar sua insatisfação sobre diferentes tipos de empresas.

Assim, para saber se a Stake é confiável, tendo como base este aspecto, notamos que a empresa possui um perfil no site Reclame Aqui. Enquanto elaboramos esta análise, porém, a avaliação da Stake Brasil não era boa. Isso ocorre, pois as reclamações dos clientes não haviam sido respondidas. Aliás, apenas 23,8% das reclamações tiveram uma resposta.

Isso sinaliza que a empresa prefere solucionar questões relacionadas ao uso da plataforma, diretamente em seu canal de suporte. Logo, o desempenho da marca no Reclame Aqui é ainda insuficiente para formar um score através deste portal. Em virtude disso, é altamente recomendável procurar o SAC da Stake para dirimir quaisquer dúvidas ou reclamações.

Stake app para dispositivos Android e iPhone

No momento, diferentemente do que ocorre em outras casas de apostas, a Stake Brasil não oferece um aplicativo móvel. Contudo, o site é responsivo, o que significa que ele traz todos os recursos na versão para web.

Portanto, não é necessário baixar nada, e ainda assim o jogador poderá criar sua conta, enviar e retirar fundos e fazer suas apostas. Tendo em vista se tratar da versão móvel do site, para obtê-lo, basta ter um navegador compatível e um smartphone ou tablet com acesso à internet.

Futebol na Stake Brasil

As apostas esportivas, embora não sejam o ponto forte da Stake, tratam-se de uma modalidade muito popular. Dentro deste universo, sem dúvidas o futebol tem grande destaque. Naturalmente isso se dá em razão deste ser o esporte mais praticado no mundo — e bastante popular no Brasil.

Em virtude disso, a plataforma traz em seu catálogo uma ampla cobertura de eventos e mercados. Para citar alguns exemplos, os jogadores podem fazer apostas nos seguintes torneios:

Brasileirão Série A e B;

Copa do Brasil;

Liga Profissional Saudita;

Champions League;

Premier League;

Bundesliga;

La Liga e muito mais…

Em termos de mercados, os mais comuns na Stake Brasil incluem, além das apostas no resultado final:

Empate devolve a aposta;

Total de gols;

Dupla chance;

Resultado correto;

Handicap, entre outros.

Stake Casino

Como pontuamos, o Casino é o carro-chefe da Stake Brasil. Assim, para quem é fã da modalidade, é possível encontrar inúmeros títulos, com centenas de jogos. Inclusive, na casa estão presentes os principais desenvolvedores de jogos online do mundo.

Basicamente, os jogadores podem selecionar no catálogo da Stake:

Jogos originais;

Slots;

Cassino ao vivo;

Blackjack;

Bacará;

Roleta e muito mais…

Odds e taxas de pagamento da Stake

De modo geral, odds nada mais são do que a representação do retorno em potencial sobre as apostas esportivas. Além disso, elas também representam a probabilidade de determinado evento ocorrer dentro da partida, segundo a avaliação do mercado.

Neste ponto, também podemos dizer que a Stake é confiável. Isso porque a casa oferece cotações compatíveis com a média do mercado de apostas esportivas. Em nossa opinião, a casa pode ser considerada distinta, dependendo do esporte e torneio.

Em termos de taxas, a empresa pode cobrar tarifas nos saques — cujo valor pode variar dependendo da moeda escolhida. Ademais, é importante reforçar que por sua natureza especulativa e maturidade, toda criptomoeda é bastante volátil.

Consequentemente, é comum que o valor depositado flutue significativamente em um período de tempo bastante curto. Logo, este é um ponto que merece atenção, já que se o preço da criptomoeda cair, é possível perder valor nos retornos obtidos.

O que precisa para sacar na Stake?

Para quem reuniu saldo e deseja sacar na Stake Brasil, vale a pena destacar que o procedimento é, além de simples, bastante ágil. Abaixo, listamos passo a passo o que você precisa para sacar na Stake:

Primeiro, faça login no site da Stake Em seguida, clique no botão azul escrito “Carteira”; Então, selecione a opção “Retirada”; Depois, escolha a moeda que deseja fazer o saque; Por fim, adicione um valor e informe seus dados bancários (endereço da sua carteira na criptomoeda escolhida).

Serviço de Atendimento ao Cliente

Caso tenha alguma dificuldade na hora de utilizar a sua conta, ou encontre problemas com o seu Stake bônus, por exemplo, não se preocupe. Como pontuado anteriormente, a empresa traz um canal de suporte, dedicado exclusivamente para os jogadores.

No momento, o suporte pode ser acionado 24 horas por dia, qualquer dia da semana. Ademais, o chat é ao vivo e está disponível em português. Todavia, caso preferir, o usuário também tem a chance de contatar a plataforma por e-mail ou utilizar a seção de ajuda.

Conclusão sobre a Stake

Como vimos, a Stake é confiável e traz diversos elementos que comprovam isso. Quando falamos em criptomoedas, a Stake é uma das casas de apostas online mais famosas do mercado. Sendo assim, os jogadores têm uma ótima experiência no site.

Outra vantagem da empresa é o seu bônus de boas-vindas para novos usuários. Isso porque, ao fazer a sua primeira aposta, é possível ter um novo palpite de até R$150, caso o primeiro seja considerado perdido. Portanto, novos clientes têm a chance de fazer apostas com tal oferta.

Perguntas Frequentes

Ainda com dúvidas sobre a confiabilidade da Stake? Veja abaixo algumas questões comuns sobre o site.

Como funciona o site Stake?

A Stake Brasil é uma plataforma de apostas online, que oferece aos usuários, um amplo catálogo de esportes e cassinos. Focada principalmente em transações com dezenas de criptomoedas, a empresa também traz o Pix como uma opção de pagamento.

Para começar a fazer apostas, o jogador deve criar sua conta no site, fazer um depósito e navegar pelas seções da plataforma, escolhendo um mercado adequado às suas preferências.

Quanto tempo a Stake demora a pagar?

Via de regra, tão logo são resolvidas as apostas, os valores associados a elas são imediatamente transferidos à conta dos apostadores.

Por outro lado, no caso de solicitações de saque, o tempo de pagamento pode variar segundo o método selecionado pelo jogador. Contudo, eles tendem a ser ágeis, uma vez que são compensados em poucos minutos ou horas.

Qual o mínimo para sacar na Stake?

Assim como o tempo para saque, o valor mínimo pode variar conforme a criptomoeda escolhida — ou o Pix, se for o caso. Portanto, vale a pena conferir diretamente no site da Stake Brasil a exigência mínima de fundos em sua carteira, conforme a moeda escolhida.

