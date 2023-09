Rivalo é confiável? Descubra tudo na nossa análise

Uma pergunta comum entre os apostadores esportivos é se a Rivalo é confiável. Confira a nossa análise.

A Rivalo apostas vem se destacando no mercado. Mas, será que vale a pena criar uma conta nesta operadora? Vamos explorar mais sobre isso neste conteúdo. Saiba tudo sobre o seu bônus de boas vindas e a licença de operação, para saber se a Rivalo é confiável.

Bônus de boas vindas

Antes de entendermos se a Rivalo é confiável, vamos analisar o programa de bônus da empresa. Aliás, os bônus de entrada são comuns em sites de apostas, atraindo novos apostadores com ofertas interessantes.

Rivalo bônus para apostas esportivas

No bônus de boa-vindas da Rivalo, o novo usuário aposta R$50 e ganha duas apostas grátis de R$25.

Para conhecer melhor os Rivalo bônus de esportes, recomendamos que você verifique os termos e condições no site da empresa.

Vantagens e desvantagens da Rivalo

Como em qualquer outra plataforma de apostas esportivas, a Rivalo pode apresentar algumas desvantagens. Porém, podemos dizer que a empresa, com toda certeza, tem pontos fortes que vale a pena serem mencionados. Portanto, vamos conferir, a seguir, alguns prós e contras do site, conforme opinião dos nossos editores.

Vantagens

Primeiramente, vamos citar alguns dos principais benefícios da Rivalo Brasil em nossa visão:

A Rivalo é confiável e tem uma licença de operação válida, emitida pelo Governo de Curaçao.

A casa de apostas online conta com vários anos de experiência neste setor, com milhões de clientes espalhados pelo mundo.

Oferece uma variedade de jogos de cassino dos principais desenvolvedores, sendo mais de mil títulos disponíveis atualmente.

O site está totalmente em português, embora se trate de uma empresa estrangeira.

A plataforma é amigável e útil para os apostadores brasileiros, além de ser segura e confiável.

Desvantagens

Agora, listamos alguns dos contras mais relevantes em nossa experiência no site da empresa:

As cotações de alguns esportes podem não estar alinhadas ao mercado, embora elas mudem o tempo todo.

Modalidades esportivas um pouco restritas se comparada a outras casas de apostas.

Por enquanto, a empresa não oferece o streaming de eventos ao vivo.

Não há um app para dispositivos móveis.

Rivalo é confiável?

Certamente, é possível dizer, com base em alguns critérios, que a Rivalo é confiável. Primeiramente porque a empresa é licenciada e conta com todos os requisitos necessários para operar no mercado de apostas esportivas e cassino online.

Depois, porque a Rivalo Brasil está em atividade há quase uma década, tendo conquistado milhares de clientes e usuários em seu site neste período. Além disso, a Rivalo tem como embaixador o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, Cafu.

A associação com uma figura tão respeitada e conhecida no mundo do futebol brasileiro reforça a imagem de confiabilidade da empresa.

Rivalo é segura?

Com certeza, também podemos dizer que o site da Rivalo é seguro, já que ele dispõe de diversos recursos. Por exemplo, a plataforma utiliza criptografia SSL/TLS, demonstrando que a conexão com a casa é segura.

Em outras palavras, o símbolo do “cadeado”, na barra de pesquisa, significa que os dados que você insere no site, seja na hora de se registrar e, principalmente ao fazer depósitos e saques, estão seguros.

Além disso, chama a atenção o comprometimento da empresa com uma séria política de Jogo Responsável. Tudo isso sem mencionar que, como vimos, a marca é licenciada por um órgão amplamente reconhecido e respeitado internacionalmente. Ademais, a empresa disponibiliza métodos de pagamento confiáveis, como o Pix e as transferências bancárias.

Licença de Apostas e Jogos

A Rivalo é uma empresa licenciada pelo Governo de Curaçao, sendo regulada também pela Curaçao Gaming Authority, sob número 8048/JAZ. Esse aspecto, além dos demais apresentados até aqui, demonstram que a casa é confiável.

Embora apresentar esse tipo de selo seja o mínimo para uma empresa de apostas online, nem todas são devidamente legais. Nesse sentido, a licença da Rivalo demonstra que a casa cumpre com toda regulamentação exigida.

Para garantir a segurança dos usuários, a marca oferece ainda um site seguro, atendimento eficaz e, é claro, recursos para pagar os seus clientes. Aliás, a empresa também é submetida regularmente a processos de inspeção, a fim de manter a qualidade e segurança dos serviços oferecidos.

Rivalo no Reclame Aqui

Uma das principais formas de conferir se uma empresa é confiável no Brasil é por meio do Reclame Aqui. Isso porque trata-se de uma plataforma bastante reconhecida, no que se refere a relação entre as marcas e seus consumidores. Na prática, para saber se há muitas reclamações em relação a uma marca, o site com certeza traz dados relevantes.

Em geral, quando o assunto são reclamações quanto às casas de apostas, o Reclame Aqui pode não ser uma solução perfeita. Afinal, essas empresas são sediadas em outras jurisdições, o que faz com que muitas não dêem atenção ao serviço no Brasil. Porém, a Rivalo se sai bem em relação às reclamações no site.

Em nossa avaliação, notamos que sua nota é regular. Portanto, com certeza a Rivalo é confiável neste aspecto.

Lembrando que a casa também possui o seu próprio serviço de atendimento ao cliente, que é a forma mais prática de enviar mensagens para o suporte.

Rivalo app para Dispositivos Android e iPhone

A Rivalo não possui um aplicativo para dispositivos móveis. Por outro lado, isso não chega a ser um grande problema. Afinal, o site é responsivo, o que significa que ele adapta-se bem a diferentes tipos de telas.

Na prática, isso significa que, apesar de a empresa não ter um aplicativo exclusivo, ao navegar pelo site mobile, sua experiência mantém-se intacta.

Além disso, todos os recursos do site para desktop estão presentes na versão mobile. Portanto, é possível aproveitar todas as ferramentas sem precisar baixar nada. Basta fazer download no aplicativo pelo celular e pronto.

Futebol na Rivalo Brasil

Em termos de futebol, a Rivalo não decepciona.Na casa de apostas, é possível encontrar uma ampla variedade de torneios, incluindo os principais campeonatos do Brasil e do mundo. Também, o apostador conta com um leque de mercados bastante amplo.

Você pode, por exemplo, fazer apostas desde o Brasileirão Séries A e B, até os jogos da Copa do Mundo Feminina. Isso, sem mencionar torneios renomados, como a Copa Libertadores e a Champions League. Por outro lado, países menores também têm suas ligas presentes no site.

No que se refere aos tipos de aposta disponíveis, há, também, uma ampla gama de possibilidades. Só para citar alguns, você pode fazer apostas no resultado final, total de gols (acima/abaixo), chance dupla, ambos, handicap europeu, número de cartões/escanteios e muito mais.

Quer saber mais sobre handicap em apostas online? Leias nossos artigos sobre handicap europeu e handicap asiático.

Odds e taxas de pagamento da Rivalo

Quando o assunto são as cotações em apostas esportivas, é muito importante ficar atento à sua variação. Afinal, as odds acompanham o mercado, alterando o tempo todo, inclusive de um mercado para outro.

Porém, no site da Rivalo é possível notar que as odds estão alinhadas ao mercado, sendo inclusive mais interessantes com o Combi Boost, que é o bônus Rivalo. Por outro lado, há alguns torneios que eventualmente podem não ter boas odds. Sendo assim, recomendamos sempre que você acompanhe o site para conhecer as possibilidades de apostas.

Já no que diz respeito às taxas de pagamento, a empresa pode aplicar uma tarifa de 4% sobre os pedidos de saque. Porém, as cobranças apenas são aplicáveis a partir do quarto levantamento na plataforma, dentro de um período de sete dias.

Como sacar dinheiro na Rivalo?

Fazer retiradas na empresa é bastante prático. Contudo, listamos um passo a passo abaixo para ajudá-lo nesta tarefa:

Primeiramente, faça login na Rivalo. Depois, clique no ícone de “Usuário”, no canto direito da tela. Então, dentro do seu perfil, selecione a opção “Sacar”. Em seguida, defina o método que deseja utilizar, como Pix, e-Wallets, transferências ou Bitcoin. Por fim, insira o valor e suas informações financeiras para concluir a operação.

Vale lembrar que, embora a casa ofereça uma lista com bons métodos de saque, alguns apostadores podem sentir falta de alternativas como cartões de crédito e boleto bancário.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Para falar com o suporte Rivalo, o cliente pode utilizar o chat ao vivo disponibilizado pelo site da operadora. Além disso, também é possível enviar as suas dúvidas por e-mail.

Conclusão sobre a Rivalo

Evidentemente, como vimos, a Rivalo é confiável, sendo que vale a pena, em nossa opinião, ter uma conta neste site. A empresa apresenta todos os elementos básicos de segurança da plataforma e confiabilidade da marca. Vale mencionar ainda que há excelentes opções para apostadores iniciantes e profissionais.

Também, se destacam os métodos de pagamentos, com várias opções rápidas e seguras. Por falar em segurança, os dados dos usuários estão protegidos no site, que também conta com um suporte regular. Porém, poderia melhorar o fato de não haver um Rivalo app disponível.

Prós Contras Site de apostas moderno e confiável Poderia ter mais esportes disponíveis Boa variedade de métodos de depósito e saque Odds turbinadas com o Combi Boost

Perguntas Frequentes

Confira, abaixo, algumas questões frequentes sobre a Rivalo.

Quanto tempo demora a Rivalo a pagar?

Quando o resultado de uma aposta é bem-sucedido, os valores obtidos com determinadas apostas resolvidas são enviados automaticamente para a conta do apostador. Dessa forma, não é necessário aguardar muito tempo. Contudo, para fazer o saque dos valores, o prazo pode variar, de acordo com o método de pagamento escolhido.

Como funciona a Rivalo?

A Rivalo é uma empresa dedicada às apostas esportivas e jogos de cassino online. Sendo assim, os clientes, com 18 anos ou mais, podem se inscrever no site e aproveitar todos os recursos oferecidos por ele.

Como tirar dinheiro da Rivalo?

Para efetuar um saque na Rivalo é bem fácil. Primeiro, faça login utilizando as credenciais de acesso da sua conta. Depois, vá em “Conta” e, em seguida, clique na opção “Sacar” e selecione o método de retirada da sua preferência. Por fim, informe seus dados bancários para completar a operação.

Como fazer aposta na Rivalo?

Para fazer apostas na Rivalo, primeiramente você precisa abrir uma conta no site. Então, é só fazer um depósito. Feito isso, o próximo passo é ir até a área de esportes da casa, escolher uma modalidade, o evento e, então, criar o seu palpite. Por fim, basta adicionar o valor que pretende registrar em suas apostas e confirmar o cupom de apostas.

Qual o mínimo para sacar na Rivalo?

O valor mínimo para fazer uma retirada no site da Rivalo está entre R$50 e R$100.

Como a Rivalo paga?

Os valores reunidos na conta do apostador são pagos pela Rivalo diretamente através de seu site.

Qual o prêmio máximo da Rivalo?

Cada evento pode ter uma regra específica de pagamento. Assim, para conhecer a aposta máxima, bem como o maior prêmio pago pela casa, você pode consultar o suporte Rivalo.

