Apostas futebol virtual: Dicas, bônus e melhores sites

Assim como as apostas no futebol tradicional, o mercado do futebol virtual vem ganhando maior notoriedade nas casas de apostas.

Isto acontece pelas partidas online simularem jogos reais baseados em condições do mundo real. Dentre elas estão o condicionamento físico e habilidades de cada jogador, os momentos das equipes e até mesmo o clima.

Neste artigo vamos mostrar as melhores plataformas, além dos tipos de apostas futebol virtual e dicas para apostar.

Melhores sites para apostar em futebol virtual

A escolha de uma casa de apostas é subjetiva para cada apostador, afinal, existem aspectos diferentes em cada plataforma que podem se adequar melhor ao seu estilo de jogo. Ainda assim, podemos listar algumas características que devem ser essenciais na sua busca, como a confiabilidade, as opções de apostas, odds disponíveis, promoções e ofertas, métodos de pagamento e app para dispositivos móveis.

Veja a seguir informações sobre algumas das melhores casas de apostas onde você pode realizar palpites no futebol virtual.

bet365

Como uma das casas de apostas mais conhecidas e respeitadas no mercado, a bet365 oferece diversos recursos e vantagens para seus clientes. A plataforma oferece créditos de aposta para novos apostadores – para verificar quaisquer outras ofertas que possam vir a estar disponíveis, visite o site oficial da bet365. Saiba mais também na nossa página sobre o bet365 bônus.

A plataforma conta também com o futebol virtual bet365 para você iniciar as suas apostas online nesta modalidade.

Betano

Os esportes mais populares entre os apostadores estão disponíveis na Betano, como o futebol, basquete, tênis, vôlei e muito mais. A plataforma conta com uma seção especial para jogos virtuais, onde você encontra diferentes modalidades para apostar, incluindo o futebol virtual.

No futebol virtual, você pode verificar as próximas partidas de cada campeonato disponível, assim como os seus mercados de apostas. As opções incluem as mesmas do futebol tradicional, como o resultado final, dupla chance, resultado correto e muito mais.

Todas as categorias podem ser acessadas pelo Betano app para aparelhos Android, incluindo transmissões ao vivo, promoções e odds aumentadas em alguns eventos esportivos. Saiba mais sobre as ofertas na nossa página de código promocional Betano.

KTO

No menu à esquerda da página oficial da KTO, você encontra a seção “Virtuais” que o levará para as possibilidades de apostas em jogos virtuais. As primeiras opções mostram já campeonatos para palpites no futebol virtual, como a V-Libertadores, VF-Bundesliga, VFel, V-Copa do Mundo e V-Euro.

Os mercados de apostas incluem o 1x2, 1x2 na primeira parte, mais ou menos e handicap. Além disso, o site se destaca pelas odds em comparação com alguns concorrentes e oferece métodos de pagamento seguros como o Pix KTO, Pay4fun e boleto bancário.

Betfair

A Betfair é uma das empresas mais antigas no setor de apostas e é amplamente reconhecida por sua confiabilidade.

Assim como no futebol tradicional, você pode realizar palpites no futebol virtual em diferentes mercados de apostas. Entretanto, há menos campeonatos disponíveis em comparação com as concorrentes mencionadas anteriormente.

O site de apostas conta com um bônus de boas-vindas para novos clientes. O código promocional Betfair pode ser utilizado no computador ou através do Betfair app para Android.

Betmotion

A Betmotion é uma casa de apostas segura com diversas opções esportivas, mercados de apostas, promoções especiais e odds competitivas. Lá você poderá encontrar uma seção dedicada ao e- futebol com diferentes opções de apostas.

A plataforma também oferece um bônus de boas-vindas para novos clientes com promocode Betmotion e conta com opções de pagamento confiáveis como Pix, Pay4fun, boleto bancário, entre outros.

Dicas de apostas futebol virtual

Se você está interessado em fazer apostas no futebol virtual e não sabe como iniciar, não se preocupe. Separamos aqui algumas dicas para que você faça os seus palpites nesta modalidade.

Pesquise sobre o mercado

A primeira coisa a se fazer é pesquisar os melhores sites de apostas para esta modalidade. Primeiramente, mantenha em mente algumas das casas mais confiáveis que separamos acima. No entanto, recomendamos que você faça a sua própria pesquisa e verifique qual site combina melhor com o seu estilo.

Depois disso, estude as equipes e jogadores de cada campeonato, como o histórico dos times, condições físicas dos atletas, entre outros. Dessa forma, você poderá realizar os seus palpites com embasamento.

Tenha paciência

Assim como outras modalidades esportivas, o futebol virtual exige paciência dos apostadores. Não será possível vencer todas as suas apostas, por isso, o recomendável é que você faça os seus palpites com sabedoria.

Diversificação das apostas

Colocar muito dinheiro em uma única jogada pode ser arriscado. Por isso, recomendamos que você crie uma estratégia em mais de um mercado de apostas disponível nos sites.

Atenção para os seus gastos

Para não gastar mais do que pode, crie uma estratégia para gerenciar os seus gastos. É importante que você estipule um orçamento razoável para a sua situação financeira e siga essa linha, evitando assim que você invista demais no calor do momento.

Seja responsável

Lembre-se que, assim como no futebol tradicional ou outras modalidades esportivas, não é possível prever o resultado de um evento com 100% de certeza. Por isso, faça as suas apostas de maneira responsável.

Tipos de apostas futebol virtual

Os tipos de apostas no futebol virtual, também conhecidos como mercados de apostas, variam em cada site de apostas. Nas plataformas que mencionamos anteriormente, você poderá encontrar opções semelhantes aos jogos de futebol tradicional, veja abaixo algumas delas:

Resultado final (1x2): é possível apostar no vencedor do jogo, ou então, no empate entre as duas equipes

Dupla Chance: é possível apostar em mais de um resultado possível para, possivelmente, aumentar as suas chances

Total de gols: faça o seu palpite na quantidade final de gols marcados durante a partida

Ambos marcam: aposte na possibilidade de ambas as equipes marcarem ao menos um gol

Mais/menos: você pode apostar se a quantidade de gols em um jogo será maior ou menor que um determinado valor

Outros mercados de apostas podem ser encontrados nas plataformas. Por isso, faça a sua própria pesquisa antes de iniciar as suas apostas no futebol virtual.

