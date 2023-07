Vai apostar na Copa do Mundo Feminina? Confira as melhores ofertas, bônus e apostas grátis em futebol.

Aprenda sobre todas as melhores ofertas de aposta para Copa do Mundo Feminina de Futebol, que será disputada de julho a agosto de 2023, com sedes na Austrália e Nova Zelândia.

Os Estados Unidos buscarão defender o seu título, novamente entrando como uma das principais favoritas. Enquanto a Seleção Brasileira busca melhorar em relação ao desempenho da última edição, quando caiu para a França, anfitriã daquele torneio, nas oitavas de final.

Confira as ofertas para apostar na Copa do Mundo 2023

Casas de apostas confiáveis - como a bet365, betano, 1xbet, KTO e LeoVegas - oferecem diversas oportunidades para apostadores nesta Copa do Mundo. Leia mais sobre os melhores bônus para apostas na Copa do Mundo Feminina nos sites de apostas.

bet365: Visite o site

Saiba tudo sobre as ofertas da bet365 no nosso artigo sobre código de bônus bet365. Se você quer saber mais sobre a casa de aposta, veja também nossa dica da bet365 para iniciantes.

Betano: Bônus de até R$500

Assim como a bet365, a Betano também é uma ótima casa de apostas para a Copa do Mundo. Novos clientes podem usar o código promocional Betano no momento do cadastro. Ainda está na dúvida entre as duas operadoras? Leia nossa comparação entre Betano ou bet365.

1xbet: Bônus de até R$1.560

A 1xbet iguala o primeiro depósito para novos clientes, até R$1.560, oferecendo uma oportunidade única. Saiba mais sobre o código promocional 1xbet para ter acesso à essa oferta exclusiva de um dos melhores bônus para apostas na Copa do Mundo Feminina.

KTO: Aposta sem risco de até R$200

A KTO te deixa livre caso perca a sua primeira aposta, oferecendo uma free bet, de até R$200, no mesmo valor da aposta. Além disso, há mais 20% de bônus. Veja os detalhes no nosso artigo sobre Código do Cupom KTO.

LeoVegas: Aposta grátis de até R$150

A LeoVegas oferece uma aposta grátis de até R$150 para novos apostadores. Saiba a dinâmica do código promocional LeoVegas e aproveite.

Bônus de apostas

Conheça os diferentes tipos de ofertas de aposta para quem quiser entrar na ação nesta Copa do Mundo Feminina.

Melhores bônus para apostas na Copa do Mundo Feminina Detalhes da oferta Créditos de aposta E ste tipo de oferta iguala o valor da primeira aposta de um novo cliente em créditos de aposta, disponíveis para apostas subsequentes Bônus de 100% do primeiro depósito Algumas casas de apostas igualam o primeiro depósito de um novo cliente. Neste caso, o saldo recebe um bônus no valor da quantia depositada. Odds aumentadas Em alguns jogos, os sites dispõem de odds aumentadas para apostas específicas, disponíveis geralmente pouco antes de um jogo começar.

Dicas para apostar na Copa Feminina

Agora que você já conhece os melhores bônus para apostas na Copa do Mundo Feminina, confira também outras dicas para apostar na Copa:

Prévia da Copa do Mundo de Futebol Feminino

Esta será a nona edição deste torneio, desta vez disputada na Austrália e também na Nova Zelândia, com a equipe dos Estados Unidos buscando o que seria o primeiro tricampeonato em sequência da história da competição.

Os Estados Unidos conquistaram as duas últimas edições, em 2015 e 2019, batendo o Japão e a Holanda nas respectivas finais. As favoritas estão no Grupo E, ao lado de Holanda, Portugal e Vietnã.

Selação Brasileira na Copa Feminina

A seleção brasileira parte em busca de um bom desempenho na competição, comandada pela técnica sueca, Pia Sundhage, que tem no seu currículo dois títulos olímpicos, com os Estados Unidos, em 2008 e 2012.

Uma das grandes histórias em relação à jornada do Brasil nesta competição, é a provável última aparição da craque Marta, na Copa do Mundo. A atleta referência do futebol feminino ainda busca o seu primeiro título Mundial, tendo batido na trave em 2006, com um vice-campeonato.

Inglaterra na disputa

Outra seleção que vem forte é a Inglaterra, após conquistar a Euro, que sediou em 2022, garantindo o seu primeiro troféu de grande expressão, com a treinadora Sarina Wiegman, atual detentora do prêmio de melhor técnica do esporte.

Os ingleses buscam se juntar ao grupo de vencedores, que inclui a Noruega, o Japão, a Alemanha, e os Estados Unidos. Até o momento, a seleção alemã possui duas conquistas, e os Estados Unidos coleciona quatro títulos.

A Copa do Mundo Feminina de Futebol estreará no próximo dia 20 de julho, com a anfitriã Nova Zelândia enfrentando a Noruega.