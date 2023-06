Nosso especialista lhe traz toda a informação sobre os melhores casas para apostar na Copa do Mundo Feminina.

A edição de 2023 da Copa do Mundo Feminina de Futebol acontece entre 20 de julho e 20 de agosto, e seleções como o Brasil, EUA e Inglaterra são favoritas para vencer a competição.

Dado o entusiasmo que está surgindo em torno do torneio, os torcedores de todo o mundo vão querer fazer suas apostas o mais rápido possível. No entanto, com a grande variedade de sites disponíveis, fica difícil saber quais são as melhores casas de apostas.

Analisamos e lhe trazemos análises sobre os melhores sites de apostas para a Copa do Mundo Feminina para você poder começar a fazer suas apostas.

Como escolher a melhor casa de apostas para a Copa do Mundo Feminina

É necessário pesquisar bem todas as funcionalidades oferecidas pelas casas de apostas para escolher aquela que reúne as melhores condições para que você divirta-se com suas apostas na Copa do Mundo Feminina.

Para isso, analise pontos importantes em cada uma para então escolher aquela que se adequa mais ao seu perfil de apostador. Saiba alguns critérios essenciais:

mercados disponíveis

promoções

transmissões ao vivo

cotações

atendimentos

funcionalidades

Top 5 das melhores casas de apostas para a Copa do Mundo Feminina

Confira as melhores casas de apostas da Copa 2023. Lembre-se que a seleção é subjetiva e escolha a que melhor se encaixa ao seu perfil:

Confira os detalhes sobre as casas de apostas:

bet365

A bet365 é uma das plataformas mais utilizadas no mundo, disponibiliza transmissões ao vivo de eventos selecionados e permite palpites pré-jogo. Além disso, tem uma grande variedade de mercados e cotações acima da média. Confira nossas dicas sobre o código bônus bet365.

Betano

A Betano tem um vasto catálogo de eventos, promoções, jogos ao vivo em live streaming e código promocional Betano. Mas é o fato do site ser intuitivo e suas funcionalidades, como cash out, super odds e match combo, que tornam esta uma das melhores casas de apostas para a Copa do Mundo Feminina.

Sportingbet

A Sportingbet uma das casas de apostas mais conceituada no Brasil, tem ótimas funcionalidades e excelentes métodos de depósito e saque. Além disso, a Sportingbet apostas tem uma grande variedade de mercados e métodos de pagamento.

Pixbet

Patrocinadora de grandes clubes do futebol brasileiro, a Pixbet também é uma das melhores opções para apostar no esporte. Adicionalmente, o Pixbet cadastro é super simples e prático de ser feito para apostadores iniciantes.

1xbet

A 1xbet é outra opção interessante entre as melhores casas de apostas para a Copa do Mundo Feminina. Novos clientes podem usar o código promocional 1xbet.

Vale destacar que todas as plataformas recomendadas por nossos especialistas são confiáveis e possuem licenças internacionais.

Critérios de seleção de site de apostas para a Copa do Mundo Feminina

Saiba quais são alguns pontos interessantes para prestar atenção ao criar uma conta em uma casa de aposta em futebol:

Bônus De Boas-Vindas

De forma a atrair novos usuários, as casas de apostas oferecem bônus de boas-vindas e vale a pena compará-los para escolher seu favorito.

O primeiro atrativo é sem dúvida o valor oferecido, mas cuidado. Às vezes um valor mais alto, mas pode contar com termos e condições mais complicadas. Se esse for o caso, você pode ter uma surpresa negativa. Então, sempre leia as regras atentamente.

Variedade De Mercados

O interesse no futebol feminino está aumentando, mas algumas casas de apostas oferecem ainda uma variedade limitada de mercados.

Por isso, compare os sites para ver o volume de mercados abertos e se são aqueles que lhe interessam. Algumas boas opções de longo prazo são: seleção vencedora do torneio, melhor jogadora, etc.

Odds

Os odds são a probabilidade de cada equipe vencer nas apostas esportivas. Quanto maior for o valor, mais o time em questão é considerado o azarão.

Os valores costumam ser semelhantes entre as casas de apostas, com pequena margem, que pode fazer a diferença quando receber seus lucros.

Assim, compare as odds entre sites antes de escolher seu favorito.

Também é importante acompanhar as notícias da competição para escolher as melhores apostas, já que, por exemplo, lesões e mudanças táticas podem influenciar o desempenho das equipes.

Saiba como calcular odds em apostas esportivas.

Métodos de Pagamento

Cada casa de apostas tem vários métodos de pagamento diferentes que são aceitos, como Pix, boleto bancário, cartão de crédito, paypal, apple pay, paysafe card etc. Vale verificar que método cada casa aceita antes de escolher sua favorita e se registrar. Para saber mais, veja nossa seleção de casas de apostas que aceitam PIX.

Como começar a apostar na Copa do Mundo Feminina

Veja um tutorial passo a passo do que você precisa fazer para começar a apostar.

Clique no botão Registro (ou similar) na plataforma. Preencha as informações pessoais solicitadas e os dados de login. Aceite os Termos e Condições e clique no botão para aderir à plataforma. Escolha seu método de pagamento, preencha os dados e deposite um valor inicial para poder começar a apostar. Escolha futebol no menu, ou utilizar o campo de pesquisa para encontrar as apostas na Copa do Mundo Feminina.

Perguntas frequentes sobre como apostar na Copa do Mundo Feminina

Tire suas dúvidas sobre as apostas em futebol.

Como apostar na Copa Do Mundo Feminina?

Antes de mais, é necessário estar registrado/ativo em alguma plataforma de apostas esportivas e escolher o evento ou duelo em que quer apostar. Depois, escolha o mercado de sua preferência, verifique as cotações, defina o montante e faça a sua aposta.

Como calcular os ganhos em cada aposta?

Para saber quanto a sua aposta pode render, a fórmula é bem simples. Você apenas multiplica a quantia apostada pelos odds do time que você escolheu nas casas de aposta, ou seja:

Valor apostado x Odds = Pagamento

Pagamento – valor apostado = lucro

É seguro apostar em jogos de futebol?

Sim, desde que você faça seu seu palpite em sites confiáveis, com licença ativa.

Qual é o tipo mais comum de apostas em futebol?

O palpite mais popular é certamente o moneyline, ou seja a aposta no resultado final: vitória do mandante, empate ou vitória do visitante.